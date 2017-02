CÁNCER • 22 JUNIO-22 JULIO Debes controlar tus celos excesivos y debes darle a tu pareja el espacio que necesita. Si no tienes pareja contarás con muchos pretendientes.

VIRGO • 24 AGOSTO-22 SEPTIEMBRE Deberías hacer un poco de reflexión con tu pareja y poner en una balanza lo que merece la pena y lo que no, tienes ganas de emprender nuevas experiencias.

SAGITARIO • 22 NOVIEMBRE-21 DICIEMBRE Eres más conservador y no eres de aventurarte a tener romances inesperados, intentas hacer todo lo posible para que tu pareja este totalmente atendida por ti.

CAPRICORNIO • 22 DICIEMBRE-20 ENERO

Si tienes pareja estable vivirás experiencias románticas inolvidables y si no tienes pareja no te va a llegar pero porque no es tu momento.