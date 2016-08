Me siento nerviosa, pero feliz de estar en la Bohemia 31: Ángela Dávalos

Artistas reconocidos como Emmanuel, Ana Torroja, Mijares, Olga Tañón, Yuridia, María José, Sasha, Benny y Erik, Playa Limbo, han grabado sus temas

Asael Grande

Paty Cantú, José Cantoral y Ángela Dávalos, por primera vez estarán juntos en un escenario, y lo harán en la edición número 31 de la Bohemia que será presentada por estos tres jóvenes exponentes de la música pop, este viernes 26 de agosto en Centro Cultural Roberto Cantoral.

En la Bohemia, los compositores no sólo hacen referencia de sus composiciones, sino también nos platican de sus sentimientos, las emociones que provocaron la creación de sus obras, cómo es su proceso creativo, en fin, un acercamiento al alma del compositor que nos regala un poco de las experiencias a lo largo de su carrera. La compositora Ángela Dávalos, talentosa desde muy joven y con doce años de carrera, platicó en exclusiva con DIARIO IMAGEN: “me siento contenta, nerviosa, ya tuvimos un ensayo, y se ve que la vamos a pasar muy padre, es la primera vez que comparto escenario en frente de la gente, ya he compartido con Paty Cantú el estudio de grabación, la sala de composición, viajes, sólo faltaba estar frente el público, y será una experiencia increíble; tengo una carrera de tiempo atrás y he logrado acumular canciones de Mijares, de Ana Torroja, de Paty Cantú, de Reik, Playa Limbo, de Yuridia, he tenido la suerte de que muchos artistas hayan grabado canciones en las que yo he trabajado, y ahora en esta bohemia van a poder oír un poco de la historia de algunas de las canciones y cantadas desde la voz del autor, definitivamente será una experiencia única, el público va a poder ver quién hace las canciones, a veces el compositor es un poco misterioso”.

Algunos de sus temas más destacados son: “Suerte” (Paty Cantú) “Fue ella fui yo” (Yahir), “Ella” (Emmanuel): “estoy en una fase creativa muy buena, ahora me estoy estrenando como mamá, siempre hay que vivir todo para poder escribir más, con esta bohemia la gente va a poder conocer una parte que no conocían de los autores, y una parte que no conocían de los cantautores Paty Cantú y José Cantoral”, finalizó la compositora Ángela Dávalos.