María Belén te invita a “Soñar” con ella

La bella y carismática cantante lanza su primer disco, apostando a la música original y bien pensada

Arturo Arellano

Luego de su destacado paso por La Academia Bicentenario, María Belén logra concretar el lanzamiento de “Soñar”, su primer material discográfico, todo por sus propios medios, demostrando que hace falta tener paciencia y mucho valor para perseguir tus sueños, pese al ambiguo panorama. El disco cuenta con 11 temas inéditos, de los cuales cuatro son de su autoría y que sumados a su talento, belleza y carisma, sin duda serán un gran acierto.

Durante su visita a nuestra redacción, María Belén concedió una entrevista en la que se dijo emocionada e impaciente por concoer la respuesta del público ante su disco-debut. “Es un disco que vengo cosechando desde hace tiempo, de hecho desde 2010, que salí de La Academia, ya tenía la idea de hacer un disco, pero justamente en ese tiempo las disqueras ya no estaban firmando artistas, la manera de vender la música cambió mucho ahora a las plataformas digitales. Fue darme cuenta de dónde estaba y cómo podía continuar mi sueño; a la par de esto logró una oportunidad de conducir televisión en TV Azteca Guadalajara y con ello decido darme tiempo para componer, porque no había una disquera que me quisiera ayudar, así que era ponerme a trabajar en la conducción de donde obtuve un dinerito para grabar mis canciones”, señaló.

No obstante, fue hasta el 2015 que la cantante se mete al estudio para arrojar como resultado este bien logrado “Soñar”, del que dijo: “tardé un año en grabarlo, porque no podía pagarlo todo de un jalón, sumando a que no tenía mucho tiempo tampoco por mi trabajo. Pero el resultado me tiene muy contenta y aunque es bien dificil tener un lugar en la música, que logres tener una identidad que te distinga de los demás, cuando escuchas este disco sí puedes identificar que es algo diferente, sí se nota, lo veo como melómana que soy, es fresco, además propone ritmos y una nueva voz. No soy Yuridia que tiene una gran voz de baladista, que se corta las venas en cada canción, pero tampoco es mi propuesta, la mía es más enfocada a algo fresco y cotidiano con canciones de amor y desamor, pero también otras para vivir la vida plenamente”.

Describió su imagen como “de valores, ligada a lo tangible y alcanzable, no pretendo ser diva, más bien quiero tener una cercanía con las personas que gusten de mi música. Quisiera que todos pudieran escuchar mis canciones, no me encasillo a chavos o contemporáneos, porque mi estilo e imagen traen mucho color a la vida. Las chavas se pueden identificar conmigo, tal vez no teens pero sí de los 18 hacia delante, aunque hay algunas en mis redes sociales que son de 15 años. Mi música está abierta para todos”.

Aunque sus temas están cargados de amor y positivismo, María Belén declaró que no se ciega a las realidades crueles del entorno “sí soy un poco ‘rosita’, muy positiva, pero lo que hago es crear una área de oportunidades en situaciones de dificultad, me gusta apoyar ciertas causas, de repente voy a visitar a los niños con cáncer terminal y les canto, hay gente sufriendo y muriendo, es una realidad, pero ¿yo qué puedo hacer?, ¿quedarme con los brazos cruzados?, ¿lamentarme?, ¿rezar sólo un rosario en la misa?, no, prefiero ir y hacerle más ligero por lo menos un domingo a estas personas. Trato de crear conciencia, tampoco soy un hada madrina, aunque sí trato de mandar mensajes conscientes a través de la música”. La presentación oficial de este disco fue el pasado 13 de abril en Guadalajara, sin embargo, ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales, lo mismo que el video de su nuevo sencillo “Cada amanecer”, que fue grabado en Tlaquepaque, Jalisco. En las rede sociales puedes encontrar a María Belén en Twitter, Instagram y Facebook como “Soy María Belén MB”.