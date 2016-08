Celebrarán en México el Día Mundial del Bolero, del 26 al 28 de agosto

Tendrá lugar en el Teatro de la Ciudad “Esperanza Iris”, teniendo como homenajeado en su día de apertura a Armando Manzanero

Arturo Arellano

El Teatro de la Ciudad “Esperanza Iris” de la Ciudad de México será la sede para el primer y más importante encuentro del país dedicado al bolero y al romanticismo; éste será también un pretexto perfecto para reconocer y tributar a Armando Manzanero, Marco Antonio Muñiz y Lucho Gatica, durante los tres días de conciertos que se realizarán en el inmueble del 26 al 28 de agosto. La festividad abarca una gran muestra de música romántica en habla hispana, pero también es un evento que quiere lograr el reconocimiento del bolero como un bien inmaterial internacional, por tal motivo a los conciertos se suma un congreso mundial que incluye talleres, conferencias y exposiciones, éstas con sede en la Fonoteca Nacional y en la Sociedad de Autores y Compositores de México.

En conferencia de prensa, los responsables y también partícipes de este evento histórico ofrecieron detalles al respecto. Rodrigo de la Cadena explicó: “quisimos tener un elenco versátil, desde las generaciones nuevas, pasando por las leyendas y hasta llegar a las figuras más grandes del género, pero no sólo eso, también quisimos invitar a personajes de la cultura pop de nuestro país, para que compartan un poco del color de nuestra cultura, tal es el caso de Lyn May, con quien haremos una mezcla muy simpática con música de Agustín Lara”, dijo, y refirió entre los invitados musicales a Carlos Cuevas, Olga María Guillot, Los Hermanos Castro, Los Panchos, Imelda Miller y más.

Todos ellos se harán acompañar eventualmente de la Orquesta Mexicana del Bolero, “es un grupo de casi 30 músicos, buscando darle un aspecto de calidad a la parte musical, además de los tríos, agrupaciones y ensambles vocales que nos van apoyar, todos en pro del bolero. No tenemos recursos, lo único que tenemos es el acercamiento institucional, y lo agradecemos mucho por este género que tiene más de cien años y se niega a envejecer, porque está más vigente que nunca”.

Con respecto a la meta de colocar al bolero como un bien inmaterial internacional dijo “¿Qué ganamos con que el bolero sea Patrimonio Nacional?, pues que muchas puertas se abran y otras se dejan de cerrar, quisiera no entrar en detalles al respecto, pero creo que es un género que ha estado presente en muchas generaciones y merece un gran reconocimiento”.

Apelando a que el bolero es un género muy moldeable, han invitado también a artistas como Alejandra Ávalos, cuya manera de hacer bolero es muy peculiar, por ello, habló de su propuesta Bolero Disco. “El bolero es el origen de nuestras baladas románticas, estoy muy contenta porque Rodrigo de la Cadena me hizo esta invitación a raíz de la amistad y mutua admiración. Los míos son temas de boleros con toques de Big Band y electrónica, es una fusión de ritmos donde se integra la música disco. Me jacto de ser la primera mujer en español que grabó Big Band, me siento precursora de ese intento en México con mi disco ‘Radio diva’, que fue espléndido y muy reconocido, gente que sabe de música me ha dicho que es rico y una joya, así que vamos a dar una probadita de ello. Aparte en un arreglo tradicional vamos a cantar ‘Mucho corazón’”.

Carlos Cuevas agregó: “tengo 32 discos de este género tan hermoso, desde que gané el OTI con un tema que se llamó precisamente ‘Un bolero’ me dediqué a ello, y he podido mantener con esto a mi familia. Es un honor que me inviten a estos festivales, antes he ido a España y Cuba, qué fortuna que ahora se haga algo similar en México. No tengo mucho qué decir, más que ‘Adopta un bolero siempre a tu corazón’ no se van a arrepentir, así que vengan y acompáñenos a disfrutar del romance”.

Este viernes 26 de agosto será dedicada a Armando Manzanero y participan David Cavazos Aranza, Doris, Trigo Limpio, Los Hermanos Castro, Alejandra Ávalos, Amparo Rubín, María Medina, Los Panchos, Imelda Miller, Voz en Punto, Joao Enrique y Carlos Macías, este último compositor de boleros nuevos y contemporáneos.

Mientras tanto, el sábado será para Lucho Gatica, y se tendrá la presencia de Arturo Castro, Yoshio, Humberto Cravioto, Los Dandys, Olga María Guillot, Chacho Gaitán, Los Bribones, Vocalis, Rony Soto, Egberto García y más. Para cerrar, el domingo 28 de agosto será dedicado a Marco Antonio Muñiz y participan Carlos Cuevas, Astrid Hadad, “El Cuervo”, Álvaro Carrillo Jr. La Dinastía Correa, Lyn May, Camilo Blanes, Trenors, entre otros.