Juicio a gobernadores

Desde el portal

Ángel Soriano

Una vez que casi han concluido su sexenio y que han preparado su salida desde todos los rubros, el PRI anuncia que someterá a juicio o llamará a cuentas a los gobernadores que ya han sido enjuiciados o calificados por sus respectivos estados, pero antes, los dirigentes del tricolor, no sólo solaparon, sino que se hicieron de la vista gorda de las tropelías de sus correligionarios, pero como no era el momento político oportuno, no se hizo nada.

Y tampoco habrá acción alguna, pues para ello los todavía mandatarios han tenido tiempo suficiente para preparar su salida con la debida protección política y jurídica, creando para ello instituciones y organismos dirigidas por personas que les cuidarán las espaldas y que les permitirán un retiro sin preocupaciones, sin sobresaltos de ninguna especie, pues incluso hay posibilidades que reciban alguna encomienda en el exterior.

Esa acción del partido y su cúpula, la que maneja el poder en nuestro país, es lo que ha producido y produce una irritación social en ascenso, pues se ha demostrado que la impunidad es otra institución sobre la que descansa el sistema político mexicano, encuadrando en éste a los mismos de la oposición que un día sí y otro también, apoyan o se coluden con los que están en el poder, siendo al mismo tiempo la misma gata, sólo que revolcada.

En esas condiciones se encuentra el estado de Veracruz, donde tanto el gobernador entrante como el saliente, carecen de autoridad moral para lanzarse lodo de una y otra parte; ambos han sido y son beneficiarios del erario público y los únicos perjudicados son los ciudadanos de a pie, los de abajo, el pueblo que vota pero que no participa en nada. Sin embargo, habrá que otorgarle al PRI el beneficio de la duda para ver si en esta ocasión, ahora sí, se hace justicia.

TURBULENCIAS

Fernández Noroña, ejemplo claro

Un ejemplo claro del autoritarismo de cómo se gobierna el país con la mascarada de democracia, es lo que vivió el dirigente social Gerardo Fernández Noroña; los panistas, que aspiran regresar otra vez a Los Pinos, se encierran a piedra y lodo cuando están en el poder y no reciben a nadie.

Fernández Noroña pensó que era fácil hablar con funcionarios poblanos, pero pronto se dio cuenta que no es así, cuando fue expulsado a golpes de la Casa Aguayo…Sobre la base de los nuevos proyectos de expansión de la industria aeroespacial de México, los cuales se encuentran en fase de desarrollo, los pronósticos consideran un crecimiento sostenido de 15% de las exportaciones para el año 2016, y un crecimiento promedio anual más conservador de 12% durante 2016-2020, lo que permitirá que las exportaciones anuales de la industria aeroespacial del país superen holgadamente los 12 mil millones de dólares anuales en el año 2020. Así lo dio a conocer Sergio L. Ornelas, organizador de la sexta edición de Mexico’s Aerospace Summit 2016, cumbre de negocios especializados en la industria de manufactura aeroespacial, que se llevará a cabo los días 29 y 30 de septiembre en el Centro de Congresos de la ciudad de Querétaro…Ell diputado Cruz Roa Sánchez inauguró la modernización del Auditorio Municipal de Texcaltitlán “Gral. Agustín Millán Vivero” y agradeció el respaldo del gobernador Eruviel Ávila Villegas para la rehabilitación de dicho recinto, además de destacar el cumplimiento de su palabra, al entregar recursos para las 33 comunidades de este municipio en su primer año como representante popular del octavo distrito electoral local…

