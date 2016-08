Frases inolvidables de canciones de Juan Gabriel

*** Obligo a que te olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer, prefiero estar dormido que despierto de tanto que me duele que no estés. (Amor eterno).

*** Probablemente estoy pidiendo demasiado, se me olvidaba que ya habíamos terminado, que nunca volverás; que nunca me quisiste, se me olvidó otra vez que solo yo te quise. (Se me olvidó otra vez).

*** Ya no te amo, me he enamorado de un ser divino, de un buen amor que me enseñó a olvidar y a perdonar. (Así fue).

*** Hasta que te conocí, vi la vida con dolor, no te miento fui feliz, aunque con muy poco amor; y muy tarde comprendí, que no te debía amar porque ahora pienso en ti, más que ayer…mucho más (Hasta que te conocí) .

*** Pero qué necesidad, Para qué tanto problema, No hay como la libertad de ser, de estar, e ir de amar, de hacer, de hablar, De andar así sin penas (Pero que necesidad).

*** No tengo dinero ni nada qué dar, lo único que tengo es amor para dar. (No tengo dinero).

*** La diferencia entre tú y yo sería corazón que yo en tu lugar, sí te amaría… (La diferencia).

*** Cómo te puedo pagar todo lo que haces por mí, todo lo feliz que soy, todo este inmenso amor; solamente con mi vida, pues ten mi vida…te la doy. Pero no me dejes nunca, te lo pido por favor. (Te lo pido por favor).

*** Querida, cada momento de mi vida, yo pienso en ti más cada día, mira mi soledad, mira mi soledad, que no me sienta nada bien. (Querida).

*** Abrázame que el tiempo pasa y el nunca perdona. (Abrázame muy fuerte).

*** Cómo quieres tú, que te olvide si estás tú, siempre tú, tú siempre en mi mente. Siempre en mi mente.

*** Sobre aviso no hay engaño, sé muy bien que ya te vas, dile a ese que hoy te ama que para amarte nada más, para eso a él le falta…lo que yo tengo de más. Inocente pobre amigo.

*** Aunque ya no sientas más amor por mí, solo rencor; yo tampoco tengo nada que sentir y eso es peor. No cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. Costumbres.

*** Yo me quito hasta el nombre y te doy mi palabra de honor, que de mí no te burlas. La Farsante.

