Isabel Pantoja: ¿Por qué no me has esperado?

Varios medios quisieron establecer contacto con Kike, el mayor de los hijos de Isabel Pantoja, pero los tiempos no coincidieron, pero eso no fue motivo para que la familia externara su dolor ante la noticia. “Alberto, en este momento mi corazón se paró con el tuyo. ¿Por qué no me has esperado? Cielo mío, jamás sabrás cómo te quiero… Con toda mi alma. Mis respetos y admiración. Como tu bien dices: gracias por haber nacido en el mismo siglo y haber podido compartir todo contigo, como familia y artista. Mi familia y yo estamos desolados. No tenemos ánimos ni palabras ante esta inesperada pérdida de nuestro amigo Alberto. Te quiero con mi alma. Descansa, cariño mío. Te ama tu comadre Isabel”, escribió en redes sociales Isabel Pantoja.