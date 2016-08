Flores del alma

La destacada escritora y abogada presenta una joya literaria de 80 poemas

María Norma Araceli Martínez Solano es una destacada abogada en Derecho, que desde los 13 años tuvo contacto permanente con los libros, y de su intelecto salieron miles de bocetos para escribir uno, pero eran tantos los temas que deseaba abarcar, que le costó trabajo definir uno.

Finalmente, hizo una recapitulación de lo que mejor sabía hacer y eligió una serie de 80 poemas, que en silencio le había escrito a su familia, desde su madre, sus hijos, su esposo y nietos.

Y sí, le quedó un valioso legado, no sólo para su familia, para la sociedad, porque en su libro Flores del alma, bajo el sello de editorial Litorada, condensa un anhelo que va más allá de su familia: ese conglomerado que crece exponencialmente (ahora es el 16 por ciento de la población y llegará al 20 por ciento en el 2020) que son las personas mayores de 60 años.

No se equivoca, al afirmar que esa gente está llena de esplendor, pero se sienten marginadas y recuerda que a ellas les sobra experiencia, y a los jóvenes les falta.

En Flores del alma, María Norma Araceli Martínez Solano plantea hacer algo por los ancianos, pero que no sea un asilo donde se guarde ese cúmulo de experiencias. Una casa donde se compartan experiencias para seguir siendo productivos y que nadie se sienta una carga, ni emocional ni económica para sus hijos.

Y sí, ese proyecto es asignatura pendiente, pero como el libro Flores del alma se va a realizar, dice María Norma Araceli Martínez Solano, al señalar que quiere ver a los ancianos en talleres literarios, escribiendo versos, ensayos, poesía, cuentos, elaborando artesanías, pintando al óleo, acuarelas, retratos, bordados y tejidos.

Ello, porque en opinión de esta escritora, el grueso de la población se sigue preguntando cómo vivir ese periodo de nuestras vidas después de los 60 años, para que no les pase lo que a los jóvenes, que también se siguen preguntando a quién culpar de lo qué les pasa, de lo que sienten, de sus frustraciones, de sus malestares, dado su crecimiento, que a veces no entienden.

Y afirma María Norma Araceli Martínez Solano en su libro, que tanto ancianos como jóvenes siguen buscando un dios a la medida de sus deseos, porque si no es así, entonces buscan la forma de blasfemar, pensando que no existe o que nos castiga, que no nos ama.

Fores del alma es un libro que sitúa a las parejas de ancianos otra vez solos, como cuando empezaron, y es ahí cuando se comienza a conocer a la persona con la que uno está casado.

Ese es el momento de contar qué tanto crecimos en cada uno de los aspectos de la vida: espiritual, emocional, material, intelectual, sexual y sicológico.

Es el momento de distribuir el tiempo para trabajar, descansar, hacer deporte, divertirse, conversar con amistades, con la familia y, lo más difícil, estar solos para convivir con uno mismo.

Flores del alma es una joya literaria que se presentó en el Centro Cultural Carlos Pellicer.

Es un libro ideal para un adulto mayor y se puede conseguir en los teléfonos 55-38-99-75-65 y 55-29-74-71-83, su destinatario se lo agradecerá.