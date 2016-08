Peña Nieto, víctima de su equipo de comunicación

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Para el coordinador del grupo de Encuentro Social en San Lázaro, Alejandro González Murillo, no hay dudas:

“Es simple, el presidente Enrique Peña Nieto es víctima de la ineptitud de su equipo de Comunicación Social… no dan una, no le ayudan, no conectan con los mexicanos, no aciertan a informar lo que el Presidente hace y entonces le dejan la agenda de medios a la oposición y quienes terminan por dictarle la pauta son los del PAN, el PRD o Andrés Manuel… y entonces pasa de noche lo que hace Peña Nieto, y ha hecho cosas buenas”, explica.

El otro gran problema con el que carga el mexiquense, dice, es que está rodeado de un equipo inexistente…

“… sólo veo a dos o tres de ellos… a Osorio Chong, a Nuño y a Videgaray… sólo ellos salen a hablar y defender las reformas de Peña Nieto, los demás lo dejan sólo…”

El resultado está a la vista, afirma. La imagen y popularidad de Peña Nieto es un desastre, siempre está a la baja y han llegado a un punto insoportable de descrédito y descalificación.

González Murillo (de quien dicen es sobrino del ex gobernador, ex secretario general del PRI, ex presidente de la Cámara de Diputados y ex procurador Jesús Murillo Karam), habla así con un grupo de reporteros al concluir una caótica conferencia de prensa con motivo del inicio de la plenaria de los 9 diputados federales del Partido Encuentro Social, que él comanda.

Durante el encuentro, el presidente del PES, el diputado Hugo Eric Flores alineó a su fracción y partido en la defensa de la reforma educativa y contra la CNTE y expresó su oposición a los matrimonios igualitarios.

Indicó asimismo que para que la lucha contra la corrupción sea real en México, no hace falta aplicar la llamada 3de3 que, dijo, sólo son formatos cuyos contenidos nadie comprueba.

Lo que se requiere, afirmó, es un fiscal que sea elegido en votación por el pueblo y no designado ni por el Presidente de la República ni por el Senado.

Un fiscal verdaderamente autónomo que tenga facultades de investigar y actuar contra cualquier funcionario, señaló.

En sus trabajos para elaborar su agenda parlamentaria, el grupo del PES recibió a los secretarios de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong y al de Educación, Aurelio Nuño.

SALE GALINDO

Mientras que en algunos medios informativos de los llamados “bien informados”, y grupos políticos de altos vuelos, persisten los rumores respecto a ceses fulminantes y remociones sin conmiseración en el primer círculo de colaboradores del Presidente Enrique Peña Nieto, el mexiquense volvió a dejar a todos con los dedos agarrados de la puerta al sólo pedirle su renuncia al Comisionado General de la Policía, Enrique Galindo.

Ello para dar respuesta al resolutivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que afirma que en los acontecimientos de Tanhuato hubo al menos 22 delincuentes ejecutados por policías federales.

Es así que hasta ayer el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, no había sido enviado a Sedesol, como afirman los “enterados” que ocurrirá; tampoco Luis Videgaray había sido removido de Hacienda a ningún otro cargo; ni José Antonio Meade había sido enviado por su jefe a Hacienda.

Quien sí salió fue el Comisionado Galindo, cuyo puesto le fue entregado por instrucciones de Peña Nieto a Manelich Castilla Cravioto quien cuenta con una licenciatura en Derecho y una maestría en Ciencias Penales por el INACIPE.

El nuevo Comisionado cuenta con entrenamiento en alta dirección policial por la Policía Nacional de Colombia, el FBI y la Real Policía Montada de Canadá y ha sido Comisario de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal, y hasta ayer era titular de la División de Gendarmería de la Policía Federal.

Al darle el encargo, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, le dijo que debería continuar con los esfuerzos realizados por la Policía Federal y en especial para profundizar la capacitación de todos los elementos de la PF en materia de derechos humanos.

Asímismo deberá coordinarse con las otras instancias del gabinete de Seguridad para que la Policía Federal garantice realmente la tranquilidad a la población y para impulsar la formación y adopción de los protocolos de uso de la fuerza exigidos por el nuevo Sistema de Justicia Penal y de competencias básicas policiales.

En fin, de fortalecer las capacidades tecnológicas y humanas de la institución y en la colaboración con organismos públicos nacionales e internacionales, así como las organizaciones y representantes de la sociedad civil, para seguir fortaleciendo la confianza de la ciudadanía en la PF.

POBLACIÓN EN RIESGO

Francisco Sánchez Fragoso, director de Tyco Integrated Fire & Security, experto en previsión y calificación de riesgos advirtió ayer que la ausencia de claridad en leyes y reglamentos de previsión de accidentes y fenómenos naturales, colocan en grave desventaja a millones de habitantes, trabajadores y turistas que ocupan edificios en México.

Esta falta de claridad coloca en grave riesgo sobre todo a los usuarios de establecimientos comerciales o de negocios porque simplemente no tienen ni equipos ni protocolos adecuados para enfrentar situaciones de emergencia, o eventualidades provocadas por fenómenos naturales, incendios, robos o asaltos.

Sánchez Fragoso indicó que a pesar de haber avanzado mucho en materia de prevención de sismos, la mayoría de los inmuebles y otras edificaciones carecen de sistemas y mecanismos de actuación en casos de otro tipo de contingencias como incendios.

Las grandes cadenas hoteleras internacionales establecidas en México, son las únicas que cuentan con equipos y protocolos adecuados para hacer frente a emergencias y esto es debido a que para poder operar en nuestro país deben cumplir con la normatividad que se les requiere en sus naciones de origen.

Sin embargo, este acondicionamiento no opera en medianos y pequeños hoteles, los cuales no están obligados a instalar rociadores automáticos contra incendios, porque las leyes mexicanas no los contemplan.

Francisco Sánchez comentó que los mayores riesgos a los que se enfrentan los huéspedes y visitantes en un hotel, son: los fenómenos naturales como huracanes y tornados, incendios y delincuencia del fuero común.

En el caso de los fenómenos naturales, el experto señaló que existen protocolos de seguridad y evacuación y que se exigen por normatividad y regulación mexicana pero muy importante, es obligación de los huéspedes el conocerlos y actuar en consecuencia en caso de un siniestro.

Recordemos que lo más importante para el huésped y visitante que llega a un hotel, es cuidar su vida y sus bienes. Con la revolución informática un tema adicional es la salvaguarda de su identidad.

Los hoteles, por lo tanto, deben contar con sistemas de seguridad adecuados, no invasivos, que permitan una estancia satisfactoria. Algunos de estos sistemas son los de video vigilancia, o los sistemas de alarma, detección y protección de incendios.

En el caso de la protección contra incendios, hay países donde es obligatorio el uso de rociadores automáticos en habitaciones, pasillo y áreas comunes de un hotel y el de extinguidores a base de gas y espuma para áreas de cocina y calderas, entre otros.

