Bellas Artes sí recibirá a Juan Gabriel, será el 5 de septiembre

*** Sí se tenía previsto que las cenizas del Divo de Juárez llegarían este miércoles 31 de agosto, sin embargo como no lograron tramitar a tiempo los papeles para que los restos viajaran de Estados a Unidos a México, cambió todo el itinerario

Aunque aún no se ha confirmado de manera oficial la realización del homenaje a Juan Gabriel en el Palacio de Bellas Artes. Familiares cercanos a Alberto Aguilera Valadez dijeron que sí se tenía previsto que las cenizas de Juan Gabriel, llegarían este miércoles 31 de agosto, sin embargo como no lograron tramitar a tiempo los papeles para que los restos viajaran de Estados a Unidos a México, cambió todo el itinerario, por lo que el lunes 5 de septiembre llegarán los restos del Divo de Juárez a Bellas Artes, pero antes, el sábado 3 de septiembre, las cenizas arribarán a Ciudad Juárez, Chihuahua. Sin embargo, Juan Gabriel no será llevado a su natal Parácuaro, Michoacán.

Fue Roberto Perea, director de Comunicación Social del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), quien hizo más clara la información que afirma que los restos del cantante Juan Gabriel sí fueron cremados. El funcionario explicó que los familiares informaron a María Cristina García Cepeda, Directora de INBA, sobre la cremación de los restos.

Luego de que el cantatuor sea despedido en el Palacio de Bellas Artes, sus restos darán un recorrido por la Plaza de los Cantantes en Garibaldi.