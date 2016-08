México reclama los restos de Juan Gabriel

Se confirmó a través de personas cercanas a la familia, que los restos del cantante fueron cremados en Anaheim, California

El lunes 5 de septiembre llegarán las cenizas del Divo de Juárez a Bellas Artes, pero antes, el sábado 3 de septiembre, sus restos arribarán a Ciudad Juárez, Chihuahua. Sin embargo, Juan Gabriel no será llevado a su natal Parácuaro, Michoacán

Hasta este momento sigue siendo un rumor el saber dónde están los restos de Juan Gabriel, la gente no lo podía creer, muchos deseaban ver por última vez al Divo de Juárez; sin embargo, la decisión de la familia aún es desconocida. Los mexicanos lanzan un llamado urgente a la familia del michoacano, con el fin de que les permitan darle el adiós. Y es que los restos del cantante Juan Gabriel fueron cremados , así lo informó la periodista de espectáculos Mara Patricia Castañeda, desde temprana hora, y aunque algunos lo dudaron, ya para la tarde era una versión oficial.

Fue por medio de su cuenta de Twitter que @MaraCastaneda, detalló que la cremación del cuerpo del Divo de Juárez ocurrió a las 20:45 horas del lunes en Anaheim, California. A pesar de la información, que se reveló, los seguidores del cantante no perdían la esperanza de poder estar cerca de su cantante en el homenaje proclamado en el Palacio de Bellas Artes, donde desde el pasado domingo se han congregado a las afueras cientos de seguidores, quienes ofrendan su amor al autor.

“Pedimos a sus hijos, a su familia que nos traigan a Juan Gabriel, a él le habría gustado estar cerca de su gente, les pedimos que nos lo traigan, Juan Gabriel es nuestro, no nos hagan esto, queremos ver su cuerpo, qué tal que no es cierto que murió, queremos estar cerca de él, ya hemos escuchado que ya está cremado pero no queremos creerlo y aquí vamos a seguir cantándole y esperando a que llegue”; indicó, María de Jesús López, quien es parte de la comitiva que se encuentra a las afueras del Palacio de Bellas Artes desde el domingo que se diera a conocer la noticia.

Mientras tanto y al tiempo, la familia no había dado una postura oficial en torno al destino aún incierto del descanso del ídolo, quien dicen reiteró en diversas ocasiones querer descansar en su pueblo de origen, Parácuaro, Michoacán.

Aunque aún no se ha confirmado de manera oficial la realización del homenaje a Juan Gabriel en el Palacio de Bellas Artes, familiares cercanos a Alberto Aguilera Valadez dijeron que sí se tenía previsto que las cenizas de Juan Gabriel llegarían este miércoles 31 de agosto, sin embargo, como no lograron tramitar a tiempo los papeles para que los restos viajaran de Estados a Unidos a México, cambió todo el itinerario, por lo que el lunes 5 de septiembre llegarán los restos del Divo de Juárez a Bellas Artes, pero antes, el sábado 3 de septiembre, las cenizas arribarán a Ciudad Juárez, Chihuahua. Sin embargo, Juan Gabriel no será llevado a su natal Parácuaro, Michoacán.

Fue Roberto Perea, director de Comunicación Social del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), quien hizo más clara la información que afirma que los restos del cantante Juan Gabriel sí fueron cremados. El funcionario explicó que los familiares informaron a María Cristina García Cepeda, directora de INBA, sobre la cremación de los restos.

Luego de que el cantatuor sea despedido en el Palacio de Bellas Artes, sus restos darán un recorrido por la Plaza de los Cantantes en Garibaldi.