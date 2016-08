Jorge Villamizar presenta su show “Íntimo” en México

El ex cantante de Bacilos ofrecerá dos fechas, la primera en el Foro Tejedor y la segunda en Film Club Café

Arturo Arellano

Jorge Villamizar es un talentoso cantautor que se dio a conocer por su exitoso paso por las vocales de la agrupación Bacilos, no obstante este 2016 regresa a México para ofrecer dos presentaciones de su show en solitario denomidado “Íntimo”. Esto sucederá en la Ciudad de México; el primer concierto es este 31 de agosto en El Foro del Tejedor de El Péndulo de la colonia Roma y al día siguiente, el 1 de septiembre, en el Film Club Café en Satélite, al norte de la ciudad.

Para platicar un poco al respecto, Villamizar concedió una entrevista vía telefónica a DIARIO IMAGEN, destacando su emoción por presentarse en un formato acústico, más próximo a su público “lo que va a pasar en estas presentaciones, es que me daré la oportunidad de mostrar el trabajo que he acumulado durante los últimos 10 o 15 años, canciones que ya mucha gente conoce, pero también algunas que no fueron muy escuchadas. Esta es la oportunidad de oírlas en un formato más acústico, tal como nacieron a guitarra y voz. Además, podré platicar un poco acerca de cada tema como en una bohemia”.

No obstante, será una bohemia bien hecha “no es que me siente con la guitarra a cantar sin mayor preocupación, que puedo hacerlo, pero no es así, es un sespectáculo bien pensado y también me hago acompañar de sutiles percusiones y adornos en momentos”, dijo el cantante.

No descartó la posibilidad de grabar un disco en este formato “lo disfruto mucho, la proximidad con la gente, poder verla y escucharla cantar conmigo, es una experiencia que me encanta y aunque por el momento mi intención es cantar y cantar en vivo, presentarme en todas partes, no descarto la posibilidad de grabar un disco con las canciones como las interpreto en ‘Íntimo’, me encantaría”. Lo mismo describió cómo es que nacen las canciones en su imaginación, “creo que mi proceso de crear se divide en dos partes, una de manera muy disciplinada de sentarme a componer y salga algo y la otra es completamente sentimental, estar trabajando y de repente aparece una idea, puede ser de diferentes maneras, pero cada que llega una idea procuro desarrollarla”.

Siendo una peculiaridad de sus canciones el mensaje positivo destacó que “uno no hace canciones para cambiar el mundo, sino para cambiar el estado de ánimo de las personas, que canten, se sientan bien. Es evidente la realidad que vivimos, con muchos baches y problemas como sociedad, pero la tarea del artista o al menos parte de lo que yo me propongo con mi música es eso, que las personas se sientan bien”. Para estos conciertos Jorge contará con la participación especial de la cantautora y guitarrista mexicana Rosalía León, con quien además grabará a dueto el tema “La mía historia” que formaría parte del próximo disco del grupo “Gliese 229”, liderado por Rosalía y que saldrá a la venta en el mes de octubre.