Repuntó el crimen: EPN

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Al reconocer su preocupación por el repunte en México de los delitos de alto impacto en lo que va del año, el presidente Enrique Peña Nieto anunció el combate inmediato y directo al crimen en 50 municipios donde ocurre el 42 % de los homicidios dolosos, secuestros y otras agresiones.

“He dado indicaciones al Gabinete de Seguridad para que, en estrecha coordinación con las autoridades locales, se ponga en marcha una estrategia de atención integral a los 50 municipios que concentran el 42 por ciento de los homicidios dolosos que hoy se están cometiendo en el país.

“En pocas palabras. En sólo el dos por ciento de los municipios de todo el país se están comete el 42 por ciento de los homicidios dolosos”, subrayó.

Reunido en el salón de la Tesorería de Palacio Nacional con los miembros del Gabinete Nacional de Seguridad y con los gobernadores de la mayoría de los estados del país, el mandatario anunció además que a partir del lunes 3 de octubre próximo comenzará a operar el número telefónico 911 como número único de emergencias en los siguientes 16 estados:

– Baja California, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas.

Con estas y otras medidas se buscará, dijo, “hacer frente al reciente repunte de homicidios dolosos y la urgencia de concretar la reforma constitucional en materia de Seguridad Pública, que se debate en el Congreso, los retos en la operación habitual del nuevo Sistema de Justicia Penal”.

Explicó que en el transcurso de los siguientes meses continuará la paulatina introducción del número telefónico 911 de forma que el resto de los estados vayan incorporando ese número a sus sistemas para que, dentro de los primeros 5 meses de 2017, quede instalado en su totalidad en todo el país.

Al final, comentó, la solución será contar con agrupaciones de seguridad locales sólidas en las 32 entidades federativas con criterios homologados en su profesionalización, en su equipamiento y en sus protocolos de actuación.

“Por eso quiero subrayar, es justamente la urgencia de concretar la reforma constitucional en materia de seguridad pública”, precisó.

Esta iniciativa enviada por él al Congreso se encuentra entrampada en una de las dos cámaras a pesar de que de ella depende, entre otras cosas, ir a un mejor modelo policial para el país.

“Una vez presentadas las propuestas, ahora lo importante es concretar y avanzar. He dado indicaciones al secretario de Gobernación de continuar trabajando con los señores legisladores para hacer realidad una reforma que dote a México de corporaciones policiales más fuertes, más profesionales y que actúen de la forma más eficiente en el ámbito local.

“Por eso, agradezco que estén presentes en este encuentro los presidentes de ambas Cámaras del Congreso de la Unión, para que puedan llevar este mensaje de la necesidad de poder concretar, a partir de la iniciativa presentada y del amplio debate que se ha hecho sobre ese tema, podamos concretar un modelo inscrito en ley, inscrito en la Constitución, que nos permita realmente lograr lo que ha sido una demanda reiterada y aún no lograda por parte del Estado mexicano: fortalecer las corporaciones policiacas, que actúan en las distintas entidades federativas”, indicó.

El mandatario consideró un avance el que los gobernadores y los miembros del Gabinete de Seguridad hayan acordado previamente desarrollar un modelo nacional de policía de seguridad procesal.

Esta policía se encargará de garantizar el cumplimiento del debido proceso como lo exige la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.

“Se debe evitar que, por errores en la detención o deficiencias en la integración de las averiguaciones, los casos no se sostengan ante un juez…

“El adaptarnos a una nueva cultura en el sistema de aplicación de la justicia y en donde este modelo, el que hoy se quiere, deberá asegurarnos que toda persona que sea acusada, realmente tenga un proceso abierto, transparente, que parta de la presunción de inocencia, y que quede en las instancias de procuración de justicia realmente integrar todos los elementos probatorios que den sustento a las acusaciones que se tengan contra cualquier indiciado.

“Destaca que en este modelo sólo en algunos delitos que claramente prevé el modelo existe la prisión de oficio, la prisión preventiva, en los más de los casos los procesos se enfrentan en libertad”, subrayó.

Una vez establecido y en operación, dijo, “debemos realizar los ajustes y los cambios que sean necesarios para seguir mejorando las condiciones de seguridad y de justicia en todo el país”.

VAN POR LA CONTRAREFORMA

En uno de sus últimos actos como presidente del Senado, el panista Roberto Gil Zuarth confirmó ayer que su bancada sí trabaja ya en una contrareforma fiscal conjuntamente con las organizaciones de empresarios y hombres del capital en México.

“El Partido Acción Nacional tiene una convicción de que la reforma fiscal no cumplió con los objetivos para los que fue diseñada, que era una mala reforma fiscal; tan es así que la votamos en contra.

“Estamos en el propósito de corregir esa política fiscal, porque no solamente no está generando crecimiento, no está generando inversión; sino está afectando a las familias mexicanas.

“El Grupo Parlamentario del PAN está haciendo las revisiones, las reflexiones al respecto. Presentaremos las alternativas cuando el paquete económico se presente a la Cámara de Diputados el próximo 8 de septiembre”, precisó.

Esta iniciativa, afirmó, no contemplará ningún alza de impuestos, sino que buscará que genere inversiones a partir de creación de crecimiento y empleo.

“Si se hace más grande el pastel, se puede recaudar más. Cuando se hace más chico el pastel y se cortan más grandes las rebanadas, se generan distorsiones en la economía, que es lo que está pasando con esta reforma fiscal.

“Se les apretó más el cinturón a las personas que siempre pagan y, en consecuencia, es lo que tenemos que corregir. Se han eliminado las deducciones, se afectó a los pequeños contribuyentes, se está extrayendo más riqueza de la gente que genera inversión y que genera empleo y es lo que tenemos que corregir, y de eso se trata la reforma.

“Nadie está planteando desde Acción Nacional un aumento de impuestos. Lo que estamos haciendo es plantear una revisión a una reforma que fue mal construida, mal concebida, y sobre todo que no está dando resultados”. explicó.

