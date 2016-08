Queríamos ver su cuerpo por última vez, no sus cenizas: Fans de Juan Gabriel

Aseguran que el cantautor era del pueblo y aunque respetan la decisión de la familia, querían despedirse de él, viendo su cuerpo

Gloria CARPIO

Los homenajes siguen, los cantos no paran y las lágrimas ruedan por las mejillas de sus seguidores, y es que afirman que aunque respetan la decisión de la familia, estaban entusiasmados en ver por última vez el cuerpo del cantante Juan Gabriel y no sus cenizas. Un caso concreto de dolor e indignación, a pesar de no haberlo conocido, es el de la señora Irma Guzmán de García, oriunda de Naucalpan de Juárez. Doña Irma es una de las miles de mujeres que le lloran al Divo de Juárez y quien afirma que desde que se enteró de la noticia no ha parado de llorar, incluso apunta: “Me escucho mal, pero la verdad es que le he llorado más que a mi mamá, dijo tanto en sus canciones que de verdad es imposible no traerlo en la mente, creo que muchos habríamos querido verlo por última vez”, indicó.

Asimismo, la señora Amparo Cruz Lovera, suegra de Doña Irma, comenta que siempre escuchaba sobre la muerte de muchos artistas y ninguno le provocó llanto, pero afirma que al momento de saber sobre la muerte del oriundo de Michoacán, no pudo evitar el llanto. “Son pocas las personas que son buena gente, como era el caso de Pedro Infante o ahora Juan Gabriel, hace unos años dos de mis hijos estuvieron en Ciudad Juárez, andaban buscando chamba y la gente de allá les dijo que Juan Gabriel siempre ayudaba, por lo que no dudaron en ir a pedirle trabajo, dicen que era muy amable, que en aquel momento no los contrató porque estaba completo el personal, pero que la gente de la casa los trató muy bien”, asegura.

Nuera y suegra aseguran compartir con Juan Gabriel el amor por sus hijos y sobre todo se quedan con la enseñanza que él deja a un pueblo del perdón, ya que afirman hay gente que no sabe perdonar y por menos de lo que le ocurrió al cantante en su vida, las seguidoras del ídolo lamentan no poder verlo de cuerpo presente pero están muy al pendiente de la llegada de sus cenizas el próximo lunes 5 de septiembre en el Palacio de Bellas Artes.