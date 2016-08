La primera heredera de Juan Gabriel es: Silvia Urquidi

Hasta el momento la única persona que puede asegurar que ya ha recibido parte del patrimonio generado por el cantante, es su ex representante

Le heredó la residencia en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde su madre, Victoria Valadez, fue trabajadora doméstica, y de la que se dice montarán un museo, donde descansará una parte de sus cenizas; también le dejó su casa de San Miguel de Allende

Gloria CARPIO

Y aunque sus fans no han podido dar el último adiós al cantante, los bienes legales ya comienzan a ser tema de conversación entre los medios, quienes especulan cifras de todo tipo. Hasta el momento la única persona que puede asegurar que ya ha recibido parte del patrimonio generado por el cantante, es su ex representante legal, Silvia Urquidi Núñez, su primera heredera.

La actual presidenta de la Fundación por la Conservación de las Áreas Verdes AC, aseguró que se encuentra muy afectada por la partida del que fuera su amigo íntimo durante los últimos 26 años: “Estoy muy triste, muy cansada, pero tranquila, porque le demostré todo mi amor en vida, aunque lo voy a extrañar muchísimo. Durante muchos años le insistí para que volviéramos a ponerlas a su nombre, pero hace algunos meses me dijo que quería que me quedara con ellas porque esas eran para mí. Tengo entendido que lo platicó con su hijo Iván, pero de verdad, son temas de los que no quiero hablar, porque el dolor es mucho y no es momento de tocarlo”.

De lo que sí habló la amiga del Divo de Juárez, fue de la carta que dejó Juan Gabriel al presidente de México, Enrique Peña Nieto y dio a conocer en entrevista con Carlos Loret de Mola, el contenido de la carta que dejó el cantautor al Presidente.

“Yo como michoacano, chihuahuense y mexicano, en lo mío, lo mío, hago por mi patria y la patria de mis padres y abuelos, siempre haciendo canciones, siempre cantando y bailando y por toda la vida sirviendo al país, el ejemplo es el que habla, lo que está pasando, pasó en 1914 y ahora México está mejor, todo sucede para mejor, el PRI y yo lo sabemos, por eso él nunca se irá y yo tampoco. Un beso”.

El texto fue escrito el 22 de noviembre de 2014, periodo en el que el estado de Michoacán atravesaba por una racha de violencia muy fuerte debido al narcogobierno de Fausto Vallejo, refirió Loret de Mola, tras leer la carta.

Urquidi contó que con Juan Gabriel quedó pendiente ir a un viaje por el Pacífico mexicano, mismo que harían este diciembre, otro pendiente es que deseaba hacer una gira por todos los pueblos, pero sin capitales, es decir puebleando, como empezó su carrera, y finalmente, que hace dos meses le recordó no había enviado esta carta a Peña Nieto.

Como era de esperarse, quienes recibirán una cuantiosa herencia serán los hijos: Iván Gabriel de 28 años, de quien dicen el cantante hace un par de años lo nombró albacea general de su fortuna. Le sigue Joan Gabriel de 27 años, luego Hans Gabriel de 26 años de edad, y Jean Gabriel de 25 años, todos ellos hijos de Laura Salas; también figura Jesús Salas.

Según el portal Celebrity Net Worth, que recopila información fiscal de celebridades, Juan Gabriel contaba con un patrimonio cercano a los 30 millones de dólares, cifra que no concuerda con la edición brasileña de Forbes, donde se afirma que, sólo en 2015, obtuvo unas ganancias de 11 millones de dólares y lo colocan en el lugar 18 de entre los músicos latinos más acaudalados del mundo. Eso sin contar las regalías que generan sus canciones y los casi 250 millones de discos vendidos como intérprete y productor en diferentes países.

Algunas de las propiedades con las que cuenta el cantautor de Así fue se encuentran: residencias en la Ciudad de México, Acapulco, Cancún, Guaymas, San Miguel de Allende y Michoacán, así como otras en Estados Unidos, como Miami, Las Vegas, Los Ángeles y Santa Fe.