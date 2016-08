Tritón paralímpico mexicano va por la gloria en Río 2016

Juan Ignacio Reyes lleva 4 oros en 4 justas

El nadador mexicano Juan Ignacio Reyes, participará en los Juegos Paralímpicos Río 2016 y buscará retener el título en la prueba de 50 metros dorso en la categoría S4, hazaña que ha logrado por las últimas cuatro justas de verano.

Uno de los máximos deportistas para México y desde Sidney 2000, representa prácticamente una garantía en el medallero de la delegación.

En aquella ocasión obtuvo tres metales, oro en su modalidad predilecta, en 150 metros de estilos combinados en la categoría SM3 y plata en 50 metros mariposa.

Desde que se apoderó de la presea dorada en dorso durante su primera cita olímpica, no renunció a ella y la repitió en Atenas 2004, donde también consiguió el bronce de 150 metros combinado, en Beijing 2008, Londres 2012 y ahora lo intentará en Río 2016.

La suma de sus logros le da un total de siete medallas olímpicas, cinco doradas, una de plata y una de bronce, hazaña que pocos atletas pueden presumir. Es por ello que lo mirarán como el rival a vencer en el certamen que arrancará el próximo 7 de septiembre.

También es poseedor de cuatro preseas Parapanamericanas, todas ellas en Mar de Plata 2003; llegó a lo más alto del podio en 50 metros en los estilos de mariposa y espalda, así como la plata en 50 y 200 metros estilo libre.

Aunado a esto, su palmarés lo completan ocho campeonatos mundiales, los cinco de 50 metros dorso de 1998, 2002, 2006, 2010 y 2013, en la modalidad de 50m mariposa en 2002 y 2006, y el de 150m estilos combinados en 2002.

Enfrenta la vida con valentía

Juan es un atleta de 34 años al que desde muy pequeño tuvieron que amputarle sus dos brazos y la pierna izquierda, debido a la enfermedad de púrpura fulminante, una infección en la sangre que se desencadena en gangrena.

Su madre fue su principal impulso, pues a pesar de la tragedia de haber perdido las extremidades, ella siempre lo motivó a salir adelante y no vivir bajo la autocompasión y enfrentar su nueva vida con valentía.

Después de haberse colgado ya varias medallas de oro, la próxima meta del atleta paralímpico es conseguir su quinta medalla en Río 2016:

“Es algo por lo que he luchado. Me han dicho que soy el único que podría lograrlo, pero yo no me siento el mejor porque sé que hay muchos que están superando sus metas también. Disfruto mucho esta oportunidad de ganar una quinta presea consecutiva en una misma prueba, aunque son muchos años siendo el campeón y eso aumenta la presión”, dijo Juan a un medio de comunicación.

Con su participación en su quinta participación en unos Olímpicos, Juan pretende retirarse para después dedicarse a la mercadotecnia, profesión de la que se licenció hace ya varios años.