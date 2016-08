Los motivos de Peña Nieto

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

El presidente Enrique Peña Nieto dejó perplejos a casi todos los mexicanos con su invitación para venir a México al candidato republicano Donald Trump.

No había terminado de salir de la oficina de Comunicación Social de la Presidencia de la República la confirmación del encuentro en Los Pinos con tan controvertido personaje, cuando por redes sociales y en medios informativos de todos niveles dentro de México y EU el anuncio generaba una de las reacciones más negativas no vistas hasta ese momento contra el presidente Peña Nieto.

Líderes de opinión, políticos de izquierdas y derechas, gobernadores, alcaldes, diputados, senadores, dirigentes de partidos o simples ciudadanos sencillamente no daban crédito de tal invitación.

Y como siempre que faltan respuestas para un hecho como éste, el mundo informativo y las redes sociales se inundaron de descalificaciones e improperios, y de exigencias imposibles de ser cumplidas.

De PAN, PRD, PT, Morena, PES y otras oposiciones surgió el reclamo de que Peña Nieto no recibiera a Trump mientras no pidiera disculpas a los mexicanos por las ofensas vertidas reiteradamente por el candidato republicano.

Jorge Castañeda y Enrique Krauze, en representación de nuestra escuálida intelectualidad, consideraron como grave error histórico la invitación de Peña Nieto a Trump.

Y las redes sociales, con menos estilo y aparentemente mucho tino, miles y miles de inconformes se fueron por la vía rápida del descalificativo y el insulto, el epíteto sentimental y el adjetivo peyorativo. Los más ingeniosos se esforzaron más y armaron los ya clásicos memes.

En fin.

¿Pero, por qué Peña Nieto invitó a venir a México y a encontrarse con él en Los Pinos a Donald Trump? ¿Por qué salir luego a dar una conferencia conjunta que al parecer no dejó satisfecho a nadie?

TRUMP A UN PASO DEL TRIUNFO

La explicación no dada a los mexicanos sobre el motivo central de la invitación de Peña a Trump, es que el republicano puede ser el próximo Presidente de los Estados Unidos.

Así de simple.

Ese es el mensaje central de la invitación. Eso es lo que Peña Nieto piensa y cree luego de que sus asesores y los informes entregados le dicen.

El otro gran mensaje de esta invitación es que la candidata demócrata Hillary Clinton puede no ser la Presidenta de los EU.

Dichas las cosas así, podrían tomarse como algo obvio, pero no lo es.

El caso es que la gran preocupación de los políticos y los centros de poder en EU en este momento es la grave condición de salud que presenta cada vez con mayor insistencia y notoriedad Hillary Clinton.

Los reportes indican que la candidata demócrata a la Casa Blanca podría tener un coágulo en una vena entre el cráneo y el cerebro que le hace perder el sentido de la realidad y le provoca momentos de ausencia.

De acuerdo a un hackeo realizado por el equipo de Julián Assange a las computadoras del equipo de Hillary, se han dado a conocer algunas notas médicas que advierten que la candidata sufrió una conmoción cerebral en 2012.

Videos que circulan en los medios de la campaña presidencial estadounidense, muestran momentos graves de Hillary donde se le observan expresiones desbordadas y un movimiento incontrolable de su cabeza.

De ahí hay otros que advierten que podría estar presentando un cuadro temprano del mal de Parkinson o de Alzahimer.

Amigos periodistas que han acudido a algunos de sus eventos en el este norteamericano, me comentan que la candidata de repente se queda con la mirada en la nada, y cuando se recupera comienza a hablar de algo distinto de lo que estaba comentando.

El ex alcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani revolvió el avispero el pasado domingo, cuando dijo en una entrevista con la cadena Fox News que la candidata presidencial demócrata está enferma.

Un comentario del ex alcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani recogido a inicios de esta semana por Telemundo y otros medios, prendió focos rojos en el equipo de campaña de Hillary, Trump y el gobierno de Obama, en los centros del financiamiento y el dinero en EU.

La información dice:

“Giuliani aseguró que, como Clinton tiene a la prensa estadounidense de su parte, los medios no logran detectar que ella no ha ofrecido una conferencia de prensa en no sé cuánto tiempo, y no logran detectar varios signos de su enfermedad”.

Ante el reclamo de que pocos saben de los problemas que él le atribuye a Hillary, Giuliani retó:

“Vayan online y escriban ‘enfermedad de Hillary Clinton’ y echen un vistazo a los videos ustedes mismos”, indicó.

Y efectivamente, uno encuentra en Google varios videos donde se muestra a la candidata con actitudes incomprensibles.

El mismo día en que varios medios informaron de los dichos del ex alcalde, la cadena NBC, relataba que la portavoz nacional de Trump, Katrina Pierson diagnosticó a Clinton con “disfasia,” una condición neurológica causada por una lesión cerebral que conduce al deterioro total o parcial de la capacidad de comunicarse verbalmente.

Pierson dice que el equipo de Trump contrató a médicos expertos que concluyeron que el “comportamiento y los gestos” de Clinton revelarían que la candidata padece de un problema neurológico.

Los señalamientos cada vez más frecuentes sobre un posible mal no determinado que afecta a la candidata demócrata, van acompañados por presuntos tratamientos que indican que Hillary toma medicamentos para el Parkinson o anticoagulantes.

El caso es que el asunto ya es parte de la campaña de Trump, cuyo primer círculo ha esparcido versiones cada vez más alarmistas del estado físico de la aspirante demócrata.

Cualesquiera que sea la verdad sobre las condiciones de salud de la candidata, los hechos indican que no existen hoy las circunstancias del inicio de la campaña y que cada vez son más evidentes las posibilidades de que Hillary pudiera incluso ser rebasada por Trump.

Esto es lo que ha visto el equipo del presidente Peña Nieto quien por todo ello se adelantó a invitar al republicano para comenzar a establecer el puente de comunicación que como nuevo Presidente de los Estados Unidos pudiera ser esencial para una relación menos áspera en el futuro.

vizcainoa@gmail.com

www.endirecto.com.mx

@_RVizcaino

facebook.com/rvizcainoa