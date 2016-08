El mes patrio

Índice político

Francisco Rodríguez

Una grotesca farándula, al peor estilo del hindú Bollywood, es lo que depara el antes respetado calendario patrio del mes de septiembre a los mexicanos. Los “creativos” publirrelacionistas de Los Pinos se han decantado por una estrategia propia de lo nefasto.

En muy poco tiempo han dado el paso de lo sublime a lo ridículo, Napoleón dixit. Han sobrepasado los límites de lo funambulesco, se exceden en su capacidad de irritar, poniendo albarda sobre aparejo. No cabe duda, la ignorancia es atrevida, más aún cuando va aparejada a la barrabasada, o a la mamarrachada, que no es lo mismo, pero es igual.

Este primer día de septiembre, día del Informe de Peña Nieto se reunirá a puerta cerrada —boletinan desde Los Pinos— ”con estudiantes, emprendedores, indígenas y migrantes”. Dicen que rehúye del fasto antiguo y los aplausos. La verdad, es que prefiere hacerlo con gente previamente maquillada y adiestrada como “extras” por Televisa, quienes volverán a escenificar otro acto vergonzoso y humillante para los verdaderos, que de ninguna manera se prestarían para una engañifa. No sería la primera vez.

Televisa ya dejó a su suerte a EPN

En paralelo, Azcárraga Jean declara a un rotativo “nacional” que es una leyenda urbana, un mito desnortado, creer que la construcción de un Presidente puede hacerse desde una televisora monopólica. Explicación no pedida, acusación manifiesta. A confesión de parte, relevo de pruebas. ¡Qué morro el de este muchachito! ¡Se desmarca!

Su televisora ya soltó a Peña Nieto. Lo dejó a su suerte.

Porque ya ni los empresarios y lavadores que acudieron en los primeros años del gobierno al patio de Palacio Nacional están de humor para prestarse de corifeos de una ceremonia que también los abochorna. No tienen nada que ir a aplaudir, pues han sido relegados de los negocios, para dárselos al puñado de consentidos, socios y cómplices.

Las bancadas del PRI y del —hasta ahora medio alineado,en razón del presupuesto— Verde Ecologista ya fueron a Los Pinos al besamanos. Doce, dizque legisladores, hicieron cola durante cuatro horas para prometer desde el micrófono que empujaran hasta donde tope las reformas estructurales. Sólo un puñado oportunista paniaguados.

El acto fue propicio para que el de Atlacomulco pontificara que todo va bien, y que sólo “unos grupúsculos de la inconformidad” son los que no le creen sus homilías.

Calzarse el huarache, antes de espinarse, decían los ancestros. El refrán viene como anillo al dedo, en estos momentos aciagos de represión y demandas inauditas que están pegando en la línea de flotación del aparato de badulaques. Es sólo cosa de tiempo, y como decían los sabios romanos, en voz de Virgilio: Tempus fugit. El tiempo huye irreparablemente.

Recorte a pensiones y camaritas para ¿seguridad?

El antiguo confidente de rectores, Alfonso Navarrete, llegó a la fallida ceremonia de marras con la cereza del pastel: el recorte a las pensiones, toda vez que el salinista Antonio González Anaya, director de Pemex, ya pidió los recursos de las Afores para echarlos sin piedad al barril sin fondo de la llamada empresa petrolera.

En el orden al bat de esa faramalla, el también chaparrito Renato Sales Jr., muy explicablemente presente, anuncia con entusiasmo desmedido que la Policía Federal usará cámaras en los cascos, cuando existan enfrentamientos, pues han sido exitosos en el Ejército y la Marina. ¡Claro que han sido exitosos! “The New York Times” los destacó como las armas mortíferas del gobierno, ferozmente eficaces para el exterminio extrajurídico. Con una fuerza y resultados letales sin paralelo en el mundo. Si de eso se trata, mejor ahórrense las camaritas y sólo salgan a pedir perdón, después de cualquier ejecución o desaparición forzada.

En el Senado, personajitos a la medida de la farsa

En todos los frentes de incondicionales se cuecen habas: aprovechando la encerrona legislativa en Jiutepec, el imberbe Ricardo Anaya, inviste a un intolerante para presidir la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Se llama Jorge Bolaños, y fue íntimo colaborador de Sergio Estrada Cajigal, el gobernador delincuente que hizo famoso “el helicóptero del amor”, desde donde se agasajaba una ex primera dama de gobierno capitalino.

En el Senado se anuncia al horrísono que el presidente de su desprestigiada mesa al servicio de Humberto Castillejos Cervantes y sus parientes, es desde hoy el verde yerno de Manlio Fabio Beltrones. Puro personajito a la medida de la farsa.

La Corte de Justicia va de lleno contra la CNTE

Los responsables de la apodada “inteligencia nacional” empiezan hasta ahora a filtrar a los de casa, que probablemente el nefasto Ángel Heladio Aguirre, inexplicablemente libre, haya estado involucrado en el asesinato de Armando Chavarría, líder del Congreso de Guerrero, cuyo exterminio dejó el paso libre al señalado por los sesudos” inteligentes”.

La Suprema Corte de Justicia se lanza de lleno a desprestigiar las exigencias de la CNTE por hacer entendible qué cosa quiere decir la llevada y traída “reforma educativa”. ¿Sabrán los pomadosos ministros, corruptos hasta la denigración del sistema de justicia, a qué se refieren?

La economía, quebrada; deuda, 50% del PIB

Mientras en nuestros terrenos se desarrollan estos desaguisados, como siempre, las noticias serías vienen de fuera.

Una correduría de Wall Street es utilizada por los voceros de los financieros imperiales para lanzar amenazas severas al sistema: “es decepcionante el crecimiento de México y peligra la certificación”, para seguir pidiendo prestado, se entiende.

Agrega Standard & Poor’s, que “el persistente déficit y la quiebra de la economía —así, como se oye— hicieron que la deuda externa pasara del 28% del Producto Interno Bruto, registrado en el 2005, al pavoroso 50% del mismo en el que andaremos antes del cierre oficial del sexenio.

Afectada por el síndrome de “Peter Pan”

Y aquí, los nuestros, empeñados en lo suyo: lo bufo, lo único que saben hacer son ridiculeces sin límite. Ridiculizan todo lo que tocan.

¡Están pidiendo a gritos el juicio popular!

Y lo peor, es que, posesionados por el síndrome de “Peter Pan”, todavía andan buscando al “Capitán Garfio”. Lo suyo no es crecer, es definitivamente, destruir más, robar más, masacrar más. El pueblo tiene la palabra.

Índice Flamígero: ¡Que “idea” tuvieron los estrategas de Los Pinos! ¡”Invitar” a Donald Trump a hacer campaña por la presidencia de Estados Unidos en México! En la residencia oficial, por si fuera poco. ¿Cómo “leerán” los demócratas y su candidata Hillary Clinton este otro paso de la diplomacia mexicana? Ahora hay quienes ayer todavía pensaban que el ex conductor del reality show “The Apprentice”, bien pudo venir a tierras aztecas sólo a decir a su anfitrión la frase que lo catapultó en las ondas hertzianas: “You´re fired!” o “¡estás despedido!”, cual se traduce del idioma inglés. + + + El cumpleañero don Alfredo Álvarez Barrón comenta hoy que “desde que tuve uso de razón, supe que por algún extraño maleficio mi fecha de nacimiento coincidía con el día más aburrido del año, es decir, con el día del Informe Presidencial, en el cual todas las estaciones de radio y televisión se encadenaban para dar paso a horas interminables de cifras y datos exorbitantes que en realidad a nadie le importaban. Varias décadas después dicho ejercicio democrático se ha convertido, por errores de estilo, seguramente, en un acto tan inverosímil como una película de Juan Orol, pues mientras millones de mexicanos luchamos por sobrevivir dignamente en un entorno cada vez más complicado, desde las grandes alturas se empeñan en dibujar un país de ensueño. Con agravios de tal naturaleza a cualquiera se le amarga el día”. Y El Poeta del Nopal nos obsequia su epigrama al respecto: “Para un cazador de oficio / del octosílabo en verso, / resulta casi perverso / hablar de su natalicio; / arrastro ese maleficio / como un oscuro presagio / y en vísperas del naufragio / cito al Marqués de Comillas, / pedir perdón de rodillas / no me exonera del plagio”. ¡Feliz cumpleaños, don Alfredo!

