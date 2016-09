Jekyll & Hyde y Draculín llegan al Foro Cultural Chapultepec

A partir del 2 y 3 de septiembre, respectivamente, se presentarán, para el gusto del público, estas dos producciones

Asael Grande

El teatro del Foro Cultural Chapultepec será elescenario para recibir a partir de este mes dos grandes producciones teatrales de Theatre Properties (compañía dirigida por el productor español Tomás Padilla): Jekyll & Hyde, y Draculín el musical.

A partir del 2 y 3 de septiembre, respectivamente, se presentarán, para el gusto del público, estas dos producciones; la primera de ellas, Jekyll & Hyde, “un extraordinario musical de intriga basada en la dualidad primaria del hombre, entendida como una lucha entre la razón y el instinto, entre el bien y el mal que habita en cada uno de nosotros; la segunda, Draculín, “dirijo la parte de infantiles en Theatre Properties, y en este caso Draculín, es un musical que lo estrenamos el año pasado, y es una muy buena oportunidad de presentarla aquí en el Foro Chapultepec, es un musical para los niños, en donde hay mucha interacción con ellos, es muy divertido, los niños se ríen mucho, la obra tiene mensajes muy bonitos en los temas de la alimentación, higiene dental, y sobre todo la generosidad que se le da a los niños para que colaboren y lo ayuden para que pueda conseguir ser el Drácula porque nadie lo quiere”; dijo Silvia Villaú, quien dirige esta puesta en escena infantil.

Por su parte, el actor y cantante José Joel, quien en la obra Jekyll & Hyde interpreta a Utterson (abogado y muy amigo del doctor Jekyll), comentó en entrevista con DIARIO IMAGEN que “estrenamos en marzo en el Teatro Molière, y la verdad el espacio estaba muy grande, no se podía disfrutar como tal, y de una manera muy formidable, Tomás Padilla pudo aterrizar su obra de teatro en ese espacio tan grande, pero en este espacio (el Foro Cultural Chapultepec), es más íntimo, hay una interacción con el público más real con esta obra que es gótica, misteriosa, es un tanto tétrica, pero no deja de ser bella, la música es bellísima, la obra sigue creciendo, como otras obras literarias que se llevan al teatro Jekyll & Hyde es una obra mágica, el que se pueda llevar una historia con estos temas tan supremamente bien realizados, como lo son los temas Jekyll & Hyde, requiere de ese nervio que no te da otra situación que no sea teatro musical”.

Por su parte, el productor Tomás Padilla agregó que “personificado por el Dr. Jekyll y su malvado alter ego Mr. Hyde, ya fue protagonizado en España por el cantante Raphael, ahora reestrenamos en el Foro Cultural Chapultepec con una excelente escenografía, diseño de iluminación, vestuario de época y efectos especiales que crean una atmósfera Victoriana del Londres más apasionante y tenebroso del siglo XIX”.