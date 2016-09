Nicolás Alvarado escribió lo que me hubiera fascinado escribir: Ángeles Mastretta

El crítico y entonces director presentó su renuncia ante las autoridades de TV UNAM, luego que escribiera: “Mi rechazo al trabajo de Juan Gabriel es, pues, clasista: me irritan sus lentejuelas, no por jotas, sino por nacas; su histeria, no por melodramática, sino por elemental; su sintaxis, no por poco literaria, sino por iletrada”

Gloria CARPIO

Nicolás Alvarado Vale presentó su renuncia como director general de TV UNAM, la cual fue aceptada por Enrique Graue, rector de la máxima casa de estudios de este país. Lo anterior se derivó luego de las declaraciones del conductor, y analista cultural quien criticara el trabajo del cantautor Juan Gabriel, fallecido el pasado 28 de agosto, diciendo “para mí él es como uno de los letristas más torpes y chambones en la historia de la música popular”, situación que le valió para ganarse el rechazo no sólo del sector popular, sino de la crítica en general.

Y así mientras el crítico se despidió del canal, sus seguidores aseguran que seguirán esperando a las afueras del Palacio de Bellas Artes, donde el próximo lunes 5 de septiembre, después de las 15:00 horas estarán las cenizas del cantante de quien Alvarado dijo: “Mi rechazo al trabajo de Juan Gabriel es, pues, clasista: me irritan sus lentejuelas, no por jotas, sino por nacas, su histeria, no por melodramática, sino por elemental, su sintaxis no por poco literaria, sino por iletrada”.

Nicolás Alvarado, en su carta de renuncia, comentó su agradecimiento a la UNAM por “la oportunidad de crear, desarrollar y ver cristalizado y fuerte el proyecto más importante hasta ahora en mi vida profesional y muchos amigos que seguiré cultivando y con los que seguiré discutiendo y compartiendo ideas”.

Recordemos que su texto fue severamente criticado en redes sociales y por algunos escritores por los conceptos que utilizó para describir el trabajo del cantautor. En el comunicado no se detalla la razón de la renuncia, que se da siete meses después de llegar al cargo en enero de este año, el texto del conductor concluye destacando los valores universitarios como la tolerancia y el respeto a la pluralidad.

“La Universidad Nacional Autónoma de México refrenda su compromiso con el esfuerzo y el talento de los miembros de su comunidad, así como con valores universitarios como la tolerancia y el respeto a la pluralidad y a la diversidad”.

Además, trascendió que la escritora Ángeles Mastretta apoyó la columna de Alvarado sobre Juan Gabriel, a través de su cuenta de Twitter, en la que escribió: “Nicolás escribió lo que me hubiera fascinado escribir a mí”, mensaje que inmediatamente borró.