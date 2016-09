Carlos Slim Domit será reconocido en la ONU

“Hora 14”

Mauricio Conde Olivares

El próximo 8 de septiembre tiene lugar el Latino Impact Summit 2016, que se celebrará en el edificio de las Naciones Unidas donde confirmó su presencia el empresario mexicano Carlos Slim Domit, quien recibirá el premio “La Nueva Generación del Emprendimiento Social”.

Slim Domit es presidente del Consejo de Administración de Telmex, América Móvil, Grupo Carso y Grupo Sanborns.

Es hijo del empresario Carlos Slim y egresado en Administración de Empresas de la Universidad Anáhuac.

Angélica Fuentes y Luis Ubiñas serán también reconocidos con premios especiales. Además, Henry A. Fernández uno de los ejecutivos más importantes del mundo de las finanzas, sostendrá un diálogo con Ismael Cala.

Latino Impact Summit 2016 es uno de los primeros homenajes completamente en español de Naciones Unidas. Su objetivo es crear una oportunidad para discutir temas reales de la región, así como los retos y las oportunidades relacionadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Entre las personalidades confirmadas están Juan José Gómez Camacho, embajador de México ante la ONU; Hilda Ochoa-Brillembourg, fundadora y presidenta de Strategic Investment Group y YOA Orchestra of The Americas; Yoani Sánchez, bloguera y periodista cubana; Gaby Pacheco, directora de programas The Dream US; Freddy J. Balsera, fundador y socio director de Balsera Communications; Héctor Sánchez, presidente de National Hispanic Leadership Agenda; Enrique Acevedo, presentador del Noticiero Univisión; Mariana Atencio, periodista y presentadora en Fusion; María Elena Salinas, copresentadora del Noticiero Univisión; Bettina Bulgheroni, presidenta de la FundaciónPuentes de Esperanza; y Arturo Condo, ex rector de INCAE Business School.

La cumbre es liderada por los emprendedores sociales y empresarios Ismael Cala y Sergio Fernández de Córdova, quienes presiden las entidades Fundación Ismael Cala y PVBLIC Foundation, respectivamente. Univisión es la cadena hispana socia del evento.

Le informo que se ha descubierto una amenaza crítica conocida como Pegasus para aquellos que utilizan dispositivos móviles, lo que incluye aparatos integrados conforme el sistema operativo iOS.

Pegasus es un sofisticado ataque que se vale de tres vulnerabilidades del software iOS, conocidas conjuntamente como Trident, que, si se explotan, permiten al atacante instalar spyware en el dispositivo. Una vez instalado, este spyware puede acceder a tus mensajes personales, cámaras, llamadas telefónicas, e-mails y a diversas apps que puedes tener en el dispositivo, como Gmail, Facebook, Skype, WhatsApp, Viber, FaceTime, Calendar, Line, Mail.Ru, WeChat, SS, Tango y otras.

Ante esta posible afectación informática, usted deberá actualizar inmediatamente su sistema operativo iOS a la versión 9.3.5, que incluye una solución recientemente publicada por Apple por ejemplo de la empresa Lookout.

Para ello, ve a Ajustes, pulsa en “general”, luego en “actualización de software” y luego en “instalar ahora”.

También debe actualizar su app de Lookout a la última versión y a continuación abrir la app y ver el Analizador del sistema, en el módulo “Seguridad”, para determinar si tu dispositivo es seguro.

Y ahora una buena noticia en este terreno, el empresario de tecnología, Bevan Slattery, anunció el lanzamiento de Cloudscene, el punto de referencia en conectividad más completo del mundo para centros de datos de colocación, proveedores de servicios en la nube y estructuras interconectadas con la guía ahora a disposición del público.

Cloudscene fue establecida para mejorar la transparencia del sector y consolidar el fragmentado mercado de la Infraestructura como Servicio (IaaS, por sus siglas en inglés), la colocación y otras soluciones en la nube.

Con más de 4 mil 700 centros de datos y más de 4 mil 200 proveedores de servicios en la nube/de Internet a lo largo y ancho de los 110 países detallados, Cloudscene ofrece una sólida plataforma que permite a los proveedores de servicio ser ubicados y analizados libremente por parte de los clientes potenciales y existentes.

El fundador de Cloudscene, Bevan Slattery, manifestó:

“Desde hace algún tiempo ha quedado en evidencia que el tradicionalmente largo y difícil proceso de compra/contratación de centros de datos y servicios empresariales en la nube no iba a cambiar.

“El concepto de Cloudscene tuvo su origen en la frustración. Habiendo invertido personal y significativamente en estos servicios, se tornó evidente la existencia de una brecha en la información que era necesario cubrir”.

Cloudscene es el recurso individual más completo, ofreciendo visibilidad de proveedores de Internet y servicios en la nube dentro de centros de datos específicos.

“Por más de una década, los potenciales inquilinos o compradores de viviendas no han necesitado visitar los sitios Web individuales de los agentes inmobiliarios para obtener información detallada. Entonces, ¿por qué el sector de la tecnología se encuentra atascado en el pasado en lo que refiere a servicios de TI para empresas?”, razonó Slattery.

Jason Bingham, director de Operaciones de Cloudscene, manifestó: “El objetivo primario de Cloudscene es entregar datos confiables y precisos al mercado.

Para lograr esto, invertimos en un equipo propio de desarrollo de productos y analistas de datos basados en Australia con el propósito de llevar a cabo tareas de investigación, análisis y verificación”.

“Contamos con una amplia gama de productos en los cuales Cloudscene tendrá un enorme crecimiento.

Esto es tan solo el comienzo”, afirmó.Digital Realty, Telstra, VentraIP, EU Networks, Megaport, Vocus Communications, Epsilon, Superloop y NextDC son solo algunos de los proveedores de servicios que se encuentran usando Cloudscene en forma activa. Cloudscene es el punto de referencia en conectividad más completo del mundo para centros de datos de colocación, proveedores de servicios en la nube y estructuras interconectadas.

Desde energía de centros de datos, seguridad y tamaño de edificios, hasta ubicación y detalles de contacto, los datos independientes y verificados de Cloudscene dan soporte a los propietarios de empresas y profesionales de TI en la selección de más de 4 mil 700 centros de datos y 4 mil 200 proveedores de servicios a lo largo y ancho de 110 países www.cloudscene.com ; pero esto será motivo de posterior análisis en otra entrega de Hora 14.

mauricio_conde@msn.com