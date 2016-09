Ana Gabriel, Daniela Romo, Fernando de la Mora y Pepe Aguilar le cantarán a Juan Gabriel en Bellas Artes

Conoce el recorrido del cortejo fúnebre, así como las medidas de seguridad; habrá 1,200 policías resguardando el interior y exterior del Palacio de Bellas Artes.

Gloria CARPIO

La Ciudad de México se prepara para recibir las cenizas de Juan Gabriel en punto de las 14:00 horas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde el tenor Fernando de la Mora cantará en el hangar, acompañado del Mariachi Gama Mil y donde se prevé la asistencia de otros personas de la política, cultura y espectáculos.

En punto de las 15:00 horas se tiene previsto arriben las cenizas del cantautor a Bellas Artes y será en la explanada donde le cantarán al Divo de Juárez, Fernando de la Mora, Ana Gabriel, Daniela Romo, Pepe Aguilar, la Orquesta Sinfónica del Estado de México, los coros de Bellas Artes, también participará el Mariachi Gama Mil, los bailarines y coristas de Juan Gabriel. Se dice que habrá 12 pantallas que estarán colocadas en la Alameda Central y en la explanada de Bellas Artes.

Ante la alta concentración de ciudadanos que se tiene previsto acudan al homenaje póstumo al cantante Juan Gabriel, en el Palacio de Bellas Artes, la Policía Federal y la Secretaría de Seguridad Pública capitalina pondrán en marcha un dispositivo de vigilancia, movilidad y protección civil.

Se tiene previsto el despliegue de personal desde el arribo de la urna funeraria del cantante al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a las 14:00 horas. También se prevé el acompañamiento durante su recorrido hasta el Palacio de Bellas Artes y la vigilancia durante los dos días en los que se permitirá el ingreso al recinto a miles de visitantes.

Las instancias de seguridad recomendaron a los asistentes tomar previsiones a lo largo de la ruta del cortejo fúnebre, la cual comprenderá vialidades, como el Circuito Interior, a la altura del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Viaducto y el Eje Central Lázaro Cárdenas, hasta el cruce con la calle Hidalgo.

Para quienes acudan al Palacio de las Bellas Artes se les sugiere tomar en cuenta llegar en transporte público y acordar con tus acompañantes un punto de reunión (entre las estaciones del Metro más cercanas están Bellas Artes, Garibaldi, Hidalgo, Juárez, Allende y San Juan de Letrán). Acudir con zapatos y ropa cómoda, no llevar sombrillas, botellas de vidrio, tubos, palos u objetos punzocortantes. No asistir con maletas u objetos de gran tamaño. No llevar bebidas embriagantes, pirotecnia, aerosoles o material inflamable.

Para cualquier denuncia o solicitud de apoyo, las autoridades federales y de la Ciudad de México ponen a disposición de la ciudadanía sus canales de contacto ciudadano, como lo son los números telefónicos 088 y 066 además de sus redes sociales.

El secretario de Seguridad Púbica de la Ciudad de México, Hiram Almeida, dijo que se pondrá en marcha un dispositivo de seguridad y movilidad en las inmediaciones del Palacio de Bellas Artes con mil 200 policías preventivos.