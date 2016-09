Maestros disidentes, a clases

Augusto Corro

El fin de semana los maestros disidentes de Oaxaca informaron que regresarán a clases pasado mañana miércoles.

La Sección 22 (SNTE-CNTE), una de las más combativas en el conflicto magisterial, informó que no se trata de la solución al problema.

Si con el retorno a clases no se atienden sus demandas, volverán con más bríos a continuar sus manifestaciones de protesta.

La Coordinador Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) inició su lucha en demanda de la abrogación de la llamada reforma educativa.

Con el anuncio del retorno a las escuelas, el magisterio rebelde reducirá el número de participantes en los actos de protesta, pero éstos continuarán.

Explicó la CNTE que su actitud de atender clases no obedeció al planteamiento de las autoridades: si no regresan a clases, no hay diálogo.

Regresaron a las aulas, dijeron, para cumplir con su compromiso con estudiantes y padres de familia.

La niñez oaxaqueña resultó la más afectada en esta lucha de intereses que, para ser sinceros, no se le ve fin.

Si bien es cierto que se reducirá la intensidad del conflicto, nada hace suponer que se llegue a un arreglo, porque autoridades y disidentes tienen puntos de vista inamovibles.

MÁS INHUMACIONES CLANDESTINAS

En Veracruz, como en otros estados, las fosas clandestinas se multiplican.

Y, desafortunadamente, en esas inhumaciones ilegales podría estar la mano negra de las autoridades. Las decenas de cuerpos sin vida, sin identificación alguna, son encontrados en las fosas mencionadas.

Por un lado, se encuentran los cementerios “privados” de la delincuencia organizada y por otro las fosas comunes que cumplen con la misma función: ocultar crímenes.

En el primer caso, el Colectivo Solecito Veracruz solicitó la comparecencia ante los legisladores de las autoridades veracruzanas por el hallazgo de un panteón clandestino con 75 fosas de grupos criminales.

En el segundo caso, en el panteón Palo Verde, en Xalapa, las autoridades depositaron 192 cuerpos en los últimos seis años, sin cumplir con las leyes de inhumación e identificación.

Por ahora, esos hallazgos macabros se sumaron a la espiral de violencia que azota a Veracruz, desde la llegada al poder de Javier Duarte.

Necesariamente hay responsables de las inhumaciones clandestinas, pero será difícil, casi imposible, saber de qué sujetos se trata.

Aunque mucho tendrá que decir, por ejemplo, la Fiscalía de Veracruz. No es posible que se registren elevados índices de asesinatos sin que las autoridades no tengan ni la menor idea de lo que ocurre en su entorno. Por lo pronto, alguien tendrá que explicar el porqué de la inhumación clandestina de 192 cuerpos de la fosa común de Palo Verde, en Xalapa.

EN CHIHUAHUA ¿FIN A LA CORRUPCIÓN?

El próximo 4 de octubre iniciará su gobierno Javier Corral, de extracción panista, en Chihuahua.

El blanquiazul llegó al poder contra viento y marea. Su promesa principal de campaña se apoyó en el combate a la corrupción que aqueja a la entidad.

Dijo el nuevo mandatario que el proceso de encarcelar al gobernador saliente, César Duarte, estará a cargo de las instituciones de Chihuahua, siempre con apego a la ley.

El funcionario Duarte fue acusado en septiembre del 2014 por los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito y uso indebido de atribuciones.

Al todavía gobernador en funciones se le señaló de formar parte como uno de los socios principales del Banco Progresa de Chihuahua, S. A., de C.V.

En fin, será cuestión de esperar unos días para saber que tan cierta es la verdad sobre el castigo de Duarte por los delitos que le imputan.

¿Y LOS OTROS EX GOBERNADORES ACUSADOS?

Parece que vivimos una temporada de caza de ex gobernadores. Entre los nombres de los que más suenan para terminar en la cárcel se encuentran dos: el priísta Rodrigo Medina, de Nuevo León; el panista Guillermo Padrés, de Sonora, así como el actual mandatario de Veracruz, Javier Duarte.

En el asunto del priísta Rodrigo Medina, las argucias de sus defensores lo mantienen libre. El mandatario nuevoleonés ve que se su promesa de encarcelar a su adversario político no se cumple.

Además de los delitos de peculado y enriquecimiento inexplicable de los que se le acusa, el exfuncionario es investigado él y su familia por lavado de dinero. Las indagaciones se encuentran a cargo del FBI y la DEA, según trascendió en junio pasado.

De Guillermo Padrés hay quienes aseguran que “ya merito” lo encarcelan y que las autoridades lo tienen casi en prisión.

Sin embargo, el tiempo corre y el panista sigue en total libertad.

