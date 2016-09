Desagravio a nuestros símbolos

Desde el portal

Ángel Soriano

Si el ex alcalde de Nueva York, Rodolf Giuliani, asegura que el presidente Enrique Peña Nieto durante su reunión con el candidato republicano Donald Trump reiteró que México no pagará el muro y que él intervino para decir que eso no estaba a discusión, y si el PRD pide la comparecencia de los titulares de Hacienda, Segob y la SRE para aclarar quién invitó al magnate a México, en realidad eso no es lo importante.

Lo verdaderamente humillante es la denigración de nuestros símbolos nacionales, puestos al servicio del hombre más repudiado por la humanidad, y que los exhibe al mundo como una demostración de poder y de soberbia, al indicar que la Fuerza Aérea Mexicana fue puesta a su disposición durante su incursión a Los Pinos, en donde recibió trato de Jefe de Estado, aun cuando faltan meses para la elección y sin saber si los estadunidenses le darán su voto, pero lo más seguro es que no.

Trump no sólo nos ha insultado y menospreciado desde el arranque de su campaña electoral, como todo el mundo lo sabe, sino que fue invitado a ser recibido con honores en México, y lo aceptó de inmediato, poniéndose todo el aparato del Estado mexicano a su disposición, lo cual exhibe en las redes sociales, para recalcar su poderío y su “talla” de estadista; eso es lo realmente insultante para el pueblo de México, que los símbolos nacionales, no solo los ciudadanos y la nación en su conjunto hayan sido humillados.

Lo del pago del muro es una utopía, es una fantasía pensar que éste será realidad.

A lo largo de la frontera de ambos países hay millones de compatriotas y de norteamericanos conscientes que una obra así sería ofensiva para la civilización de nuestros tiempos; no sólo ofendería a los compatriotas indocumentados, sino al resto del mundo; por lo demás, ni está asegurado el triunfo de Trump ni cuenta con el aval de sus coterráneos como bien lo ha señalado el ex alcalde de NY, Giuliani.

Lo que procede ahora es un acto de desagravio nacional.

TURBULENCIAS

Alejandro Murat, ratificado

El Tribunal Electoral de Oaxaca que preside Wilfrido Vázquez López, ratificó el triunfo electoral del candidato de la Coalición PRI-PVEM en los comicios del pasado 5 de junio, Alejandro Murat Hinojosa, al desechar las impugnaciones sin sustento del PRD; lo que sí preocupa a los oaxaqueños es que el mandatario electo permita que el actual gobernador y flamante presidente de la CONAGO, Gabino Cué Monteagudo, le herede las deudas con proveedores por más de 12 mil millones de pesos y toda una entidad en caos por mala administración de los recursos públicos. La sección 22 de la CNTE desmantela parte de sus carpas en el zócalo de la ciudad al reiniciar clases esta misma semana, con lo que se da cauce a un entendimiento con el gobierno federal…El INE tiene la oportunidad de acabar con la actividad mercantil en la selección de los candidatos a puestos de elección popular, si cuando menos cancela el registro del PSD en Cuernavaca, en donde está más documentado que la alcaldía se vendió en 7 mdp al futbolista Cuauhtémoc Blanco que ha hecho de su fama deportiva un gran negocio; y a los vivales de los hermanos Yáñez cuando menos fincarles responsabilidades por lucrar con la actividad política, que ya se sabe que es así, pero no en la forma de cómo lo hicieron… En las decisiones de Estado no hay por qué pedirle la opinión a los secretarios de despacho, estos simplemente cumplen con las indicaciones del gobernante que es el responsable de la conducción del país y para ello cuenta con el respaldo nacional; por lo que carece de sustento lo que se dice si la canciller fue consultada o no; no había por qué hacerlo…

www.revista-brecha.com

asorianodesdelportalo@hotmail.com