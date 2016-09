Gabinete dividido

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

El primer humano que insultó a su enemigo en vez de tirarle una piedra fue el fundador de la civilización.

Sigmund Freud (1856-1939) Médico austriaco.

El fin de semana, mientras el presidente de la República viajaba a China en una gira de trabajo, su gabinete vivió los momentos más difíciles del sexenio.

Las simpatías por la secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, se incrementaron de manera exponencial a las críticas contra el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, considerado el arquitecto de la reunión entre el candidato republicano a la Presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, y el Presidente Enrique Peña Nieto. No es para menos ese divisionismo en el gabinete. El saldo de la reunión fue desastroso entre los ciudadanos mexicanos y un importante sector de estadounidenses.

Las decisiones de gobierno no deben tomarse a la ligera. Deben consultarse con el equipo de asesores más capaces, quienes deben revisar los escenarios positivos, neutros y negativos. No se trata de jugarle a la “prueba y el error”.

En esa visita no sólo resultó el deterioro de la imagen del Presidente de la República, sino de su gobierno. Uno de los dos aspirantes a la Presidencia de EU, Trump o Hillary Clinton, llegarán a la Casa Blanca y el gobierno mexicano (sea quien sea el presidente; el actual o el sucesor) deberá ser interlocutor de los intereses de la mayoría de sus gobernados.

Como lo he comentado en este espacio la decisión fue audaz, pero no reflexionada. La invitación falló en el tiempo y se le dio una tribuna invaluable a uno de los candidatos, con quien los mexicanos tenemos una afrenta por los insultos que ha manifestado en contra de nuestros compatriotas y por la manera como despierta los más bajos sentimientos racistas contra la comunidad latina, especialmente la mexicana.

Este tipo de errores no deben repetirse. La imagen de la institución presidencial decayó y el Presidente no puede darse el lujo de permitir que continúe con esa tendencia. Una vez más, no es un problema de operación comunicacional; es un problema de estrategas. Si es necesario gastar en los mejores en el mundo, que lo hagan. De cualquier forma, el gobierno despilfarra en asesores “región 4”, cuyos resultados son desastrosos y devastadores. En la improvisación de asesores, hay un enfrentamiento entre la secretaria de Relaciones Exteriores y el de Hacienda.

Este último reconoció que fue una idea que le presentó al Presidente y, éste, tomó la decisión. El jefe del Ejecutivo, claro, es el responsable de las decisiones finales, pero confía en el buen juicio de quien le da los consejos ya que, supuestamente, se analizaron los escenarios.

Independientemente de quién haya sido la idea, ésta debió haberse analizado y, darla a conocer a los mexicanos con todo y el análisis. Son decisiones que mueven conciencias y no debe desestimarse al colectivo.

PODEROSOS CABALLEROS.- Sin queja de los demás participantes de la licitación de las dos pitas (2 y 3) del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, los consorcios ganadores están conformados por Cicsa (del empresario Carlos Slim), Constructora y Edificadora GIA+A, Promotora y Desarrolladora Mexicana y la Penínsular Compañía Constructora que obtuvo el contrato para la construcción de la pista 3.

La pista 2 la ganó Coconal de Héctor Ovalle. Curiosamente fueron las empresas que participaron en la fallida licitación del tres rápido México-Querétaro. Buenas cuentas da el director del NACM, Federico Patiño.

*** La industria automotriz en Querétaro entidad gobernada por Francisco Domínguez, consolida un tronco común de los sectores metal mecánico; eléctrico y electrónico; químico, caucho y plástico; así como los implementos para remolques, camiones y partes de vehículo. Definitivamente es el motor de la economía queretana, con el 34.4% de la producción manufacturera de todo el estado.

Además, cuenta con más de 300 empresas de la industria automotriz y tiene una participación del 28.5% de las exportaciones; y generar más de 49 mil empleos. Buenos datos.

*** Pablo Escudero y su esposa Silvana Beltrones, estuvieron muy activos el 1 de septiembre. Él como presidente del Senado y ella como vocera del PRI en la respuesta al Informe Presidencial.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA.- José Narro Robles, Secretario de Salud, convocó a la reunión de patronos de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales Federales, al que acudió Ramón Neme Sastré, Presidente del Patronato del Hospital General de México y Vicepresidente de Genomma Lab, quien anunció que gracias al apoyo de los patronos del Hospital General, se accedió a recursos importantes por la cantidad de 143 millones de pesos para equipos médicos de alta tecnología que se instalarán en las torres de patología, genética, medicina genómica, que se están terminando de construir, y el centro de perfeccionamiento de habilidades médico-técnicas.

vsanchezb@gmail.com

Twitter:@vsanchezbano

Facebook: vsanchezbano