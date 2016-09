Juan Gabriel escribió Querida, inspirado en su madre Victoria Valadez

¿En quién se inspiró Juan Gabriel para escribir el tema Querida?, pues nada más y nada menos que en su mamá Victoria Valadez, así lo aseguran personas cercanas al Divo de Juárez. La canción Querida salió a la luz en 1984 en el disco Recuerdos II. Fue uno de sus temas más exitosos no sólo en México sino en toda América Latina. Fue la cortina musical de la telenovela peruana María Emilia, querida. La canción permaneció durante todo 1984 en el primer lugar de audiencia en México y Sudamérica.

La letra de la canción Querida es bastante triste en la que Juan Gabriel habla de su soledad:

Querida,

Cada momento de mi vida

Yo pienso en ti más cada día

Mira mi soledad

Mira mi soledad

Que no me sienta nada bien

Oh ven ya

Querida,

No me ha sanado bien la herida

Te extraño y lloro todavía

Mira mi soledad

Mira mi soledad

Que no me sienta nada bien

Oh ven ya

Querida,

Piensa en mi solo un momento y ven

Te da cuenta de que el tiempo es cruel

Y lo he pasado yo sin ti

Oh ven ya, ah ah

Querida,

Hazlo por quien más quieras tú

Yo quiero ver de nuevo luz

En toda mi casa

Oh oh querida,

Ven a mi que estoy sufriendo

Ven a mi que estoy muriendo

En esta soledad

En esta soledad

Que no me sienta nada bien

Ven

Querida,

Por lo que quieras tu más ven

Más compasión de mi tu ten

Mira mi soledad

Mira mi soledad

Que no me sienta nada bien

Querida,

Querida,

Dime cuando tú

Dime cuando tú

Dime cuando tú vas a volver allá

Dime cuando tú

Dime cuando tú

Dime cuando tú vas a volver.