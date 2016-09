Metamorfosis del Informe

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Por el mundo caminado, he podido comprobar que el que fácilmente halaga, fácilmente insultará.

Facundo Cabral (1937-2011) Cantautor argentino.

Hace varias décadas, cuando niño, en la escuela primaria el maestro en turno nos pedía a los alumnos del salón de clases que hiciéramos un resumen del Informe Presidencial. ¡Niños de primaria!

Me sentaba frente al televisor y lo que quedaba grabado en la mente lo escribía a como Dios me daba a entender, ya que obviamente no tenía una estructura suficiente para poder hacer un relato de varias horas de cifras, mensajes políticos y referencias de gobierno.

Ese día, considerado el “Día del Presidente”; todo un ritual para rendirle pleitesía al político en turno.

Similar a la liturgia soviética o de la China comunista, o imperial; todos debían rendirle culto a la personalidad del presidente. Incluso el 1 de septiembre, Día del Informe, era no laborable; descanso obligatorio, pues.

Toda la radio y televisión, en cadena nacional, le dedicaban horas enteras a lo que decía el Presidente.

El ritual se inició con Guadalupe Victoria y con Venustiano Carranza se fijó la fecha del 1 de septiembre. Más tarde con Lázaro Cárdenas se inició la transmisión por radio y Miguel Alemán, inició las transmisiones por televisión. Más adelante con José López Portillo, empezaron a agudizarse las interpelaciones en el pleno del Congreso por legisladores de oposición (un panista de Coahuila, Edmundo Gurza), con Miguel de la Madrid surgió la oposición de priÍstas contra priistas, con Porfirio Muñoz Ledo.

Lo peor de los informes presidenciales era la salutación. Entre mil y 4 mil personas se formaban para saludar al Presidente y “lambisconearlo” con un saludo de mano. Echeverría saludó de mano a 3,700 personas, según una referencia periodística de su 4º Informe.

Todo alrededor del Presidente. Hoy, los nostálgicos del poder añoran esos tiempos en que sólo la clase política y periodística estaba pendiente de lo que decía el Presidente. Esto no quiere decir que las nuevas tendencias sean lo mejor, pero deben mejorarlas.

Hoy, lo que ha cambiado es la mecánica de la presentación del informe de gobierno. Un hecho que desde el inicio dela vida independiente del país buscó la transparencia de los hechos de gobierno ante un pueblo con poco margen de exigencia, ahora se convierte en un acto protocolario (desde que Vicente Fox dejó el informe y se fue del Congreso indignado).

Antes, como ahora, las cifras pasan al análisis y no se fincan responsabilidades a pesar que la revisión la hace el Congreso a través de la Auditoria de la Federación. Pasa el tiempo, mientras las cifras van y vienen.

El Congreso podría dar un paso histórico, de más de 200 años, al agilizar la revisión de los datos y fincar responsabilidades a los mentirosos o corruptos. Hemos esperado 2 siglos y estamos estancados, como “alivio de tontos”, al igual que el resto de Latinoamérica. Este periodo ordinario de sesiones iniciará la discusión de temas anticorrupción, con la elección de un fiscal en la materia. Los legisladores podrían dar el paso que durante siglos hemos esperado los mexicanos.

Ojalá y entiendan las señales de la sociedad. Lo cosmético es lo menos importante. De las cuentas claras, los mexicanos poco conocemos a pesar de los esfuerzos por transparentar las finanzas públicas a todos los niveles.

PODEROSOS CABALLEROS.- Innovador el discurso de Omar Fayad al tomar posesión como gobernador de Hidalgo. No a los moches o dádivas; un cambio en la administración de la entidad eliminando gastos suntuosos como la representación en la Ciudad de México y, especialmente, las oficinas de gobierno itinerantes. Fayad nombró a Simón Vargas, un destacado abogado, como Secretario General de Gobierno, lo que fue bien aceptado por los grupos políticos de la entidad.

*** De su antecesor, Francisco Olvera, le reconoció que dejó un estado en paz y en crecimiento. Una transición tersa, a diferencia de otras entidades.

*** El más aplaudido en la toma de posesión de Fayad, fue el secretario de gobernación Miguel Osorio Chong a quienes los hidaguenses lo ven como el principal aspirante a tener la candidatura priista a la Presidencia.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA.- El Centro CEMEX – Tec en coordinación con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Nuevo León y Servicios a la Juventud pusieron en marcha el programa “Yo Construyo” en San Bernabé, Monterrey. El objetivo Yo Construyo es impulsar la economía y el desarrollo de quienes integran el programa, a través de capacitación técnica y administrativa para la profesionalización, el autoempleo y la creación de microempresas en el área de la construcción.

vsanchezb@gmail.com

Twitter:@vsanchezbano

Facebook: vsanchezbano