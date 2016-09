Más de 700 mil personas despiden a Juan Gabriel

México queda rendido a sus pies; seguirá vivo en cada una de sus 1,800 canciones

Gloria CARPIO

A pesar de los dimes y diretes, Alberto Aguilera Jr., el hijo mayor de Juan Gabriel, asegura que está tranquilo y que por mucho tiempo le dolerá la muerte de su padre, pero sobre todo, dice que pediría tiempo a la vida para decir lo mucho que siente por su padre.

El pasado lunes, Alberto Aguilera Jr., pasó alrededor de dos horas en espera de que le dieran acceso para despedirse en Bellas Artes de su papá, Juan Gabriel, pero dice que no tuvo un trato decente ni cordial por parte del equipo de seguridad de Iván Gabriel, su hermano.

Asimismo, Alberto Aguilera Jr. comentó que no le avisaron sus hermanos que Juan Gabriel iba a ser cremado, mientras que la última conversación que tuvo con su padre fue que quería verlo en El Paso, Texas; a pesar de ello el hijo mayor de Juan Gabriel permaneció en el Palacio de Bellas Artes hasta el último momento en que se llevaron los restos de su padre rumbo a Ciudad Juarez.

Y como era de esperarse, la fiesta y duelo siguió en el recinto de esta capital, donde desde temprana hora la verbena comenzó. Ya por la tarde, La Sonora Santanera realizó una guardia de honor ante las cenizas de Juan Gabriel, luego de su actuación, que comenzó a las 14:30 horas, con una versión muy a su estilo de “Amor eterno”.

Entre los famosos que llegaron al segundo día del adiós de Juan Gabriel en Bellas Artes, estuvieron Jorge Mejía Avante, uno de los líderes de Los Ángeles Azules, además de Humberto Pabón y Emir Pabón, del Grupo Cañaveral

Durante el día, la Orquesta Sinfónica del Estado de México (OSEM) dirigida por su titular Enrique Bátiz, comenzó su homenaje a JuanGabriel, con “Amor eterno”, además, el tenor Dante Alcalá se presentó como solista. Asimismo, destacó la presencia de la titular del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), María Cristina García, quien realizó una breve guardia al lado del cantante Diego Verdaguer.

A su llegada, Diego Verdaguer platicó con DIARIO IMAGEN acerca de esta lamentable pérdida y aseguró que la ceremonia luctuosa que México dio a Juan Gabriel sólo la compara con la del presidente de Argentina, Juan Domingo Perón.

“Algo similar a esta despedida fue lo que sucedió con Juan Domingo Perón. Yo veo que la gente entra con sentimientos encontrados, entra triste por su partida, pero sale feliz, por su música. Esto es un gran disfrute, porque me quedo con el recuerdo fuerte y agradable de un artista fantástico, un recuerdo completo de una intensa amistad”, dijo.

Por su parte, el actor y cantante Pablo Montero recordó con gran cariño a Juan Gabriel, pues aseguró fue él quien lo animó a retomar su carrera musical. “Me pidió que me concentrara en mi carrera, que le diera todo mi tiempo y energía; por eso, estoy en eso. Dejé a un lado un poquito la actuación y voy a hacer un espacio para poder concentrarme un tiempo en mi carrera como cantante”, aseguró a las afueras del Palacio de Bellas Artes, donde saludó amable a la gente que se acercaba a él.

La cantante Aída Cuevas reveló que guarda 42 temas inéditos que Juan Gabriel le entregó y que grabará en varios discos dedicados al afamado cantautor.

“Esa vez me dijo que estaba muy contento con ese homenaje y me preguntó que si habría un volumen dos y le dije que sí, que tenía tanto por cantar. Entonces, me respondió que me iba a dar unos temas para que en total hiciera cinco volúmenes. Vamos a trabajar en ellos en 2017. Me enseñó muchas cosas que yo hago en el escenario, él fue mi mentor, mi guía, mi mejor maestro. Como amigo fue mi paño de lágrimas, mi compadre, son muchas cosas”.