Urge actuar contra la desaparición de personas: Elías Azar

Convenio TSJCDMX-INE-PGR

El presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (Conatrib), magistrado Edgar Elías Azar, afirmó que los hechos violentos en el país de los últimos años han dejado como consecuencia la desaparición de miles de personas, por lo que advirtió que se requieren acciones estratégicas para combatir este problema que lastima a todos.

Al signar un convenio de colaboración con la Procuraduría General de la República (PGR) y el Instituto Nacional Electoral (INE) para la consulta de la base de datos de este último organismo a fin de facilitar la identificación de cadáveres de personas desconocidas, el magistrado enfatizó que la actuación de las autoridades debe ser rápida y efectiva para salvaguardar la integridad de los individuos, detener la comisión del delito, prevenirlo y sancionarlo.

En la sede de la PGR, dijo que el convenio firmado apunta a la construcción conjunta y coordinada de un mecanismo asertivo y eficiente para la identificación de cuerpos y restos mortales, que dé certeza a las investigaciones y a los familiares de personas desaparecidas.

Destacó que hoy las instituciones enfrentan el desafío de construir sistemas de información para conocer la situación de las personas en el territorio nacional, y que uno de esos sistemas es el que permite identificar con total claridad a las que han desaparecido.

A los miles de restos humanos encontrados que no han podido ser identificados, dijo, se suman denuncias de personas desaparecidas. Por ello, añadió, es de suma importancia hacer un cruce de información entre ambos registros para poder identificarlos.

Reconoció los esfuerzos hasta ahora desplegados, pero advirtió que a la fecha no se ha resuelto el problema de cara al universo de cadáveres y restos mortales no identificados que se registran en el país. Tan sólo en la Ciudad de México, puntualizó, cada año 700 cadáveres, en promedio, no se identifican y su destino final es la fosa común.

Con la presencia de la procuradora general de la República, Arely Gómez González, y del presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, el magistrado advirtió que el Estado está obligado a tener la totalidad de los datos que permitan identificar cadáveres, y que esa es una obligación que se tiene que cumplir.

A nombre de los 32 poderes judiciales locales del país, Elías Azar reafirmó el compromiso para hacer cumplir la legislación y los instrumentos internacionales que protegen a las personas contra las desapariciones forzadas.

“Tenemos todos que trabajar en este convenio, trabajar arduamente y trabajar coordinadamente para que tengamos éxito. Esto es parte fundamental del proceso de duelo, de restitución de derechos para los familiares de las personas desaparecidas”.

En el acto participaron el procurador general de Justicia de la Ciudad de México, Rodolfo Ríos Garza, y el procurador general de Justicia de Coahuila, Homero Ramos Gloria, como representantes de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.