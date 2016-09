Madero construye su venganza vs Anaya

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Quienes lo conocen, advierten que Gustavo Madero tiene, sobre todo, la cualidad de la paciencia.

Una paciencia que hoy incluye el buen humor a pesar de que sabe que existe sobre él una maquinaria de poder que, desde dentro del PAN, busca crearle las condiciones para echarlo fuera de este partido.

Para Madero las actuales condiciones no son nuevas. Ya lo vivió a final del sexenio de su mayor rival, el entonces presidente Felipe Calderón. Entonces sí tenía casi todas las condiciones en contra, y terminó por salir vencedor.

El chihuahuense pasó relativamente rápido de ser en 2003 diputado federal a senador en 2006 y de ahí a presidente del PAN en 2010. Fueron 7 años de una carrera política tersa y de buenas posiciones e interlocución con los más altos niveles del poder.

Como líder nacional del PAN le tocó vivir de 2010 a 2012 no sólo los jaloneos internos por la candidatura presidencial del PAN, carrera que al final le favoreció a Josefina Vázquez Mota, sino las presiones del propio Calderón quien siempre era rebasado por su intolerancia que le hacía tirar cosas contra los motivos de sus enojos mientras vociferaba toda clase de maldiciones.

Entre 2012 y 2015 Madero se apoderó del PAN y lo remodeló a su antojo y necesidades.

En ese lapso fue electo en dos ocasiones presidente del partido y elegido candidato a diputado federal, cargo que hoy ocupa.

Pero sobre todo es recordado porque logró modificar los estatutos para que la elección de dirigentes y candidatos fuesen resueltas en votaciones de las bases militantes organizadas en un padrón.

Al hacerlo, les quitó a las viejas familias panistas la ancestral decisión de elegir a modo a dirigentes y candidatos en este partido.

Entre 2010 y 2015 Madero venció no sólo a Calderón, sino que derrotó y sometió a los alfiles del ex presidente. Así cayeron uno tras otro Roberto Gil Zuarth y Ernesto Cordero. A este último lo humilló al echarlo fuera de la coordinación de los senadores del PAN, cargo en donde operaba a su antojo 18 millones de pesos que le daba la Cámara para gastos de su bancada. Desde entonces Cordero no ha dado una.

Y así como derrotó a todos los calderonistas, así creó a otros aliados, especialmente a Ricardo Anaya, a quien llevó de la mano hasta hacerlo presidente del PAN primero como su suplente y luego como su sucesor.

Madero dice ahora que tenía un acuerdo que Anaya no cumplió.

La primera traición se la hizo el queretano en agosto del año pasado, cuando lo dejó de lado de la coordinación del grupo del PAN en San Lázaro. La segunda en agosto de este año cuando no cumplió con hacerlo presidente de la Cámara de Diputados.

Madero dice que detrás de las infidencias de Anaya está la búsqueda del queretano de la candidatura del PAN a la Presidencia de México.Y, mientras Anaya niega que esté buscando esa candidatura, Madero afirma que sus intenciones son tan grandes, “como una catedral”, inocultables.

COMISIÓN DE “PISO PAREJO”

Por ello ayer Madero pidió a los dirigentes y cuadros de su partido crear una “Comisión Interna de Piso Parejo”, que vigile y sancione las actuaciones de los aspirantes para que no abusen de sus posiciones.

Con gran ascendencia entre las bases del PAN y en los cuadros de gobernadores y diputados federales y locales, porque la mayoría de ellos surgieron del “palomeo” de Madero cuando era presidente del PAN a inicios de 2015, el chihuahuense consideró que:

“Es legítimo que él (Anaya) aspire a ser candidato a la Presidencia… siempre que garantice equidad para otros, como Margarita Zavala (por ejemplo), que está afuera del PAN y no cuenta con ninguno de los recursos que maneja Anaya.

“¿Qué sugiero, propongo? Que se cree una comisión de piso parejo… si él se va a mantener en la presidencia del PAN, pues debe de encargarle a un tercero que sea el árbitro que él no es, porque no puede ser al mismo tiempo el árbitro y el jugador; el juez y la parte.

“Cuando yo lo expresé, empecé a encontrar que mucha gente pensaba como yo… hay un gran apoyo a esta propuesta.

“Cualquier decisión que genere inequidad, o beneficie sólo a uno debe ser sancionada por esta Comisión… por ejemplo, los spots… si van a seguir saliendo, oye pues que sea esta comisión la que diga si el Presidente del partido debe salir o no”.

Madero dijo que además el padrón está congelado por Anaya. Desde hace un año no se admiten nuevas inscripciones.

“Este es un dato preocupante, un partido que se cierra, un partido que no admite nuevos militantes no va a prosperar.

“Esto es muy delicado, pone en riesgo la unidad o la equidad… gane quien gane, necesitamos que se gane con legitimidad y no con abusos”, precisó.

¿Ya habló con Anaya? “No… lo busqué y no hubo respuesta”, concluyó. Así, uno y otro se mueven alrededor del otro, en espera del error para rematarlo (políticamente, claro).

SIN SORPRESAS

La primera sesión formal en San Lázaro se desarrolló ayer sin mayores sorpresas. Las 8 fracciones reiniciaron sus trabajos en el Pleno Legislativo con un análisis del Cuarto Informe de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto en el cual PAN, PRD, Morena y Movimiento Ciudadano aseguraron que el país padece una crisis humanitaria, de violencia, de instituciones, de corrupción y legitimidad.

A su vez, legisladores del PRI, PVEM, Nueva Alianza y Encuentro Social, advirtieron que los avances en todas las áreas son irrefutables. Al parejo diputados del PRI, PAN, PRD, PVEM, Morena, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza y Encuentro Social, presentaron diecisiete iniciativas que prevén mejorar condiciones laborales, salud, recursos naturales, competitividad, telecomunicaciones, transparencia y rendición de cuentas.

Y se dieron tiempo para aprobar, en votación económica, el acuerdo para que el análisis del Cuarto Informe de Gobierno del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, se desarrolle de acuerdo a la siguiente agenda:

En 4 sesiones de septiembre se abordará la política Interior; la Económica, el jueves 8; la Social, el martes 13, y la Exterior, el miércoles 14. La intervención de los grupos parlamentarios se dará en orden creciente, de acuerdo a su representatividad en la Cámara.

Habrá 2 rondas de posicionamientos con intervenciones de hasta por 5 minutos . Y el orden de participación será: Encuentro Social, Nueva Alianza, Movimiento Ciudadano, Morena, PVEM, PRD, PAN y PRI. Nada distinto de los años anteriores.

