Prevé SEP cesar a más de 2 mil maestros faltistas

Niega pacto con disidentes de Chiapas

El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, aseguró que son poco mas de 2 mil maestros los que serán despedidos por no iniciar clases el pasado mes de agosto.

Desglosó que serán cerca de 2 mil los maestros despedidos en Chiapas, mil 600 en Oaxaca y alrededor de 300 en Michoacán.

El funcionario federal recordó que a todos los maestros se les iniciará un proceso de notificación de separación del cargo.

Sobre un supuesto pacto con la CNTE en Chiapas, el secretario de Educación negó categóricamente que las autoridades federales hayan pactado con el magisterio disidente en Chiapas no aplicar la reforma educativa en la entidad, “no hay ningún acuerdo de este tipo ni lo habrá”.

Subrayó que si los integrantes de la CNTE levantan el paro, se valorará el restablecimiento de las mesas, para atender temas administrativos y diversas incidencias locales, además de tener abierta la puerta para que participen en las discusiones sobre el Modelo Educativo y otros temas de política pública.

“Es absolutamente falso. El gobierno federal no ha hecho ningún acuerdo de ese tipo ni lo va a hacer. Estamos convencidos de que la reforma educativa tiene que seguir avanzando en todo el país, incluidos Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán”, indicó.

En entrevista, luego de finalizar el Foro de Consulta sobre el Noveno Modelo Educativo, en el salón Hispanoamericano de la SEP, el funcionario dijo: “estamos convencidos de que es una muy buena reforma y que es la plataforma para que México pueda ser exitoso en el siglo XXI”.

Nuño Mayer expuso que, por supuesto, la reforma avanza en las entidades señaladas, aunque no a la velocidad que se quiere o a la misma que lo hace en el resto del país.

Destacó que algunos temas que muestran estos avances incluyen el hecho de que ha habido procesos de evaluación, aunque no con la participación deseada.

“Ustedes recordarán, la evaluación de noviembre se llevó a cabo también en todas estas entidades. Las evaluaciones para el ingreso de los maestros se han desarrollado en todas estas entidades; son unas que a lo mejor no han llamado la atención pública, pero que han continuado y que estos procesos han seguido”, refirió el secretario.

Aurelio Nuño abundó que en Oaxaca más del 90 por ciento de las escuelas ya funcionan, al margen del anuncio que hizo la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de eventualmente levantar el paro este miércoles.

Señaló que si eso sucede, se valorará el restablecimiento de las mesas de diálogo, pero dejó claro que “no serán bajo ningún concepto mesas ni para discutir la abrogación de la reforma, cosa con la que no estamos de acuerdo, y que además no son parte de nuestras facultades, ni para cambiar la reforma.

“Eso es algo que nosotros no vamos a discutir; nosotros no estamos de acuerdo con ello, así es que ello no será parte de esas mesas”, enfatizó el titular de la SEP.

En ese sentido dijo que hay dos rutas por las que se puede avanzar en las negociaciones: las que tiene que ver con temas locales y –una vez que regresen a clases- si lo desean, sumarse a las discusiones sobre el modelo educativo y la política pública.