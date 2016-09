Juan Gabriel: “Donde estés hoy y siempre, yo te quiero conmigo”

Desde las cuatro de la mañana del segundo día en Bellas Artes, ya había personas formadas para entrar a despedirse del ídolo mexicano

Gloria Carpio

Fotos: Arturo Arellano

El último adiós del pueblo a Juan Gabriel en Bellas Artes fue más que emotivo, con hermosas historias, anécdotas, un clima variante con frío, lluvia, sol, además de lágrimas, canciones y oraciones.

Desde las cuatro de la mañana la gente ya estaba formada para poder entrar y despedirse de su ídolo. Siguieron llegando personas de todo México y Latinoamérica, ilusionadas y llenas de ese amor que desarrollaron por el cantante durante años de fanatismo, ahora a punto de explotar en tristeza por pararse frente a sus cenizas y decirle “Estarás siempre en mi mente”, “Fue un placer conocerte”, “Te doy gracias por cada momento de mi vivir”. Historias que nos contaron de encuentros furtivos con el Divo de Juárez, de autógrafos y de sus visitas a países como Venezuela.

De nueva cuenta, algunos de los miles de seguidores del cantautor platicaron con DIARIO IMAGEN, compartiendo sus recuerdos y el motivo de sus lágrimas ante este lamentable suceso.

Juárez viste de luto

Universal cantautor

Amor eterno de México

Naciste lleno de gloria Gracias Divo de Juárez

América llora tu esencia

Brillante es tu producción

Rechazaste el amor en tus

Interpretaciones, plenas de amor

Espectacular tu show, hoy eres mito y

Leyenda en la historia musical

La capitalina Alejandra Anguiano, después de entrar a despedirse de Juan Gabriel, dijo: “me deja muy triste, le dije que no se olvide de nosotros, porque nosotros nunca lo olvidaremos. Todas sus canciones me han hecho feliz, pero ahora triste, como ‘Amor eterno’ que ya se la cantamos allá adentro”. Doña Alejandra, además nos presumió una fotografía junto al cantante, que según nos contó se la pudo tomar durante uno de sus conciertos en el Teatro Blanquita, “empezaba a actuar él aquí, en el Teatro Blanquita, era una locura, aunque todavía no era tan famoso y yo iba a verlo cada ocho días, nos pedían comprar un disco para entrar a verlo al camerino y que nos diera un autógrafo, aunque no trajéramos disco decía ‘ya déjenlos pasar, ándenle siéntense’, era muy amable, yo siempre entraba a verlo, tengo como 30 discos (LP), autografiados por él” aseguró y en el caso de que se dé la oportunidad, se dijo abierta a compartir el material. “Yo contenta, si hacen un museo los doy, me quedo con algunos, mis favoritos de recuerdo, pero sí los compartiría con la gente, si él era tan sencillo ¿por qué yo no iba a compartir lo que me dejó?”, concluyó.

La señora Francisca Terrero también presumió una fotografía firmada por Juan Gabriel y además nos contó que en sus años de juventud escapó de su trabajo sólo para ir a conseguir ese autógrafo: “Lo fui a ver porque siempre me ha encantado, me fui a trabajar y ya estando en mi trabajo me entero de que va a cantar muy cerquita de donde estoy, ‘yo lo quiero ver’ pensé, trabajaba en una secretaría, no voy a decir cuál porque me balconeo (risas), pero en horas de trabajo me salí corriendo y me fui a verlo, compré la foto y como pude llegué hasta él ‘¿Me la puedes autografiar?’ y me dice ‘Claro que sí mi reina, para ustedes lo que quieran’ me dijo y me dio mucha emoción”, finalmente aseguró que no se despide de él, porque le rezará toda la vida.

María del Corral, quizá mayor a los 70 años de edad, nos compartió que “cuando me enteré que mi Juan Gabriel había muerto, desgraciadamente me desmayé, me llegó la noticia por una amiga de Ixmiquilpan, Hidalgo, ahora aunque esté en el cielo, lo seguimos queriendo mucho. Le dije que se lleva las bendiciones de Coti, Bárbara y Lidia, porque siempre nos hizo cantar y bailar juntas, él era nuestra unión, nos juntamos por él y nos divertíamos”.

Por las historias que hemos escrito se podría creer que Juan Gabriel se limitaba a las damas, pero no es así, quizá sí en su mayoría, pero también los varones guardan grandes recuerdos de su música y legado, como el señor Jorge Moreno, quien asegura que tuvo la fortuna de conocer al Divo de Juárez, cuando aún no era famoso. “Lo conocí por mera casualidad, a finales de los sesentas no recuerdo bien el año, aquí precisamente, en la Alameda Central, yo estaba sentado en una banca y él llego con su guitarra y se sentó junto de mí, como cualquier persona. Empezó a platicarme que él sabía cantar y que tenía algunas canciones, fue poco lo que hablamos, realmente yo no sabía quién era y en lo que se iba a convertir después” dijo, y aseguró que sintió “mucha felicidad, lo vi en la televisión y cuando lo escuché en la radio, estaba seguro de que era con quien había platicado aquella noche, salí rápido a comprar su disco y desde ahí me sé todas sus canciones”. Don Jorge también llevaba uno de los discos de su colección: “Las canciones de este disco que compré en 1979 se las cantaba a mi novia que después sería mi esposa, me tiene muchísimos recuerdos, con este disco conocí al amor de mi vida”.

Desde Venezuela, Virginia Clavel arribó a Bellas Artes a las 6 de la mañana y a su salida del recinto y embargada por las lágrimas nos contó “para mí Juan Gabriel es lo máximo, lo sigo desde que fue a un festival de la OTI en Venezuela, que por cierto no ganó, yo estuve ahí, también cuando estuvo en Radio Caracas, por primera vez en la televisión de Venezuela, me atrapó su manera de cantar, su música y sus letras. Era un maravilloso ser humano, le he dicho que siempre lo voy a tener en mi corazón, ya no sufre de esa soledad que él tenía, se lo encomendé a la Virgen de Guadalupe, le dediqué ‘Abrázame muy fuerte’ y aunque lloro también tengo alegría porque no se va de aquí (apuntando a su corazón)”.

Sara Carrillo y Manuel Rueda, una pareja que también acudió a despedirse de Juan Gabriel, compartió con la gente fotografías y algunos autógrafos “soy fan de Juan Gabriel desde los seis años de edad, siempre lo he querido, me enteré de su muerte y no podía creerlo”, dijo Sara, a lo que Manuel completó “Aún no lo creemos”. Sara platicó que la fotografía era un regalo de Juan Gabriel “Me la regaló un 10 de mayo, y me firmó mi cuadro, era muy cariñoso, cuando me tomé la foto con él, su gente nos estaba sacando, pero le dije ‘No, yo no me voy sin que me firmes esto’ y contestó

‘Sí mi amor, con mucho gusto’, aunque tenía una fila muy grande para fotos, se daba su tiempo para todos, me abrazó y se veía contento por el cariño de la gente”, finalmente dijo que de Juan Gabriel no se despediría “lo invité a mi casa cuando yo tenía seis años, porque en vez de juguetes, a los Reyes Magos les pedí un disco de Juan Gabriel, es parte de mí, entonces no vengo a despedirme sino a decirle que siempre tendrá un hogar con nosotros”.

Miles de personas desfilaron en Bellas Artes para despedirse del ídolo, con una historia particular cada una de ellas, cuyo hilo conductor es la obra musical del cantante, pero también su calidad humana, dejando claro que Juan Gabriel será eterno.

Desde temprano, la fila lucía interminable, pero fue en punto de las 12:30 horas cuando el flujo de personas se tornó mayor, para después mantenerse así hasta el final de este homenaje. A las afueras del Palacio de Bellas Artes se instaló un escenario por el que desfilaron grandes estrellas de la música rindiendo homenaje a Juan Gabriel, tal es el caso de Fernando de la Mora, La Sonora Santanera, El Mariachi Vargas ,entre muchos otros. Hubo tristeza pero también júbilo, porque a sabiendas de que Juan Gabriel era un hombre de fe, la gente estaba confiada en que Alberto Aguilera Valadez ya descansa junto al creador del todo, junto a Dios, interpretando “cuando tú estás conmigo, es cuando yo digo que valió la pena todo… todo lo que yo he sufrido. No sé si es un sueño aún o es una realidad, pero cuando estoy contigo es cuando digo yo, que este amor que siento es porque tú lo has merecido, con decirte amor que otra vez he amanecido llorando de felicidad; a tu lado yo siento que estoy viviendo, nada… nada es como ayer”.

GRACIAS JUAN GABRIEL QUE DIOS TE BENDIGA SIEMPRE