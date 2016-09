Estoy más vivo que nunca: Fernando del Solar; recibe el Global Quality Foundation

También fueron reconocidos los reporteros Raúl Rodríguez y Carolina Altoaguirre, de Televisa, y Federico Anaya, de TV Azteca

Arturo Arellano

La Global Quality Foundation se encarga mes con mes de reconocer a la excelencia profesional con sus premios Elite, reconociendo el trabajo de artistas, deportistas, empresarios y todo personaje destacado en la sociedad. Es por ello que se congratuló en premiar a Fernando del Solar, los reporteros Raúl Rodríguez y Carolina Altoaguirre, de Televisa; Federico Anaya y Anareli Palomares, de TV Azteca, entre otros.

Como es tradición, la ceremonia arrancó con las palabras de bienvenida del embajador en México de la Global Quality Foundation, Lorenzo Yáñez, quien aseguró que cada galardonado había sido previamente estudiado por un comité de selección bastante exigente. “Cada personaje que recibe este premio es porque verdaderamente se lo merece, por su extraordinario trabajo en el sector en el que se desarrollan y por dejar un mejor país, por contribuir a una mejor sociedad. Quiero pedirles también a cada uno de los premiados que compartan este galardón con todo su equipo de trabajo, porque tan merecido es para ustedes como para quienes suman en su proyecto, desde el que barre, el que abre la puerta, hasta quien dirige todo”.

Se dio paso a la mención de los protagonistas de la noche, empezando sin mayor premura con Fernando del Solar, actor y conductor de TV Azteca, quien conmovido casi hasta las lágrimas y en entrevista expresó su sentimiento por este premio “esto es lo más parecido a un Oscar que me han entregado, me siento muy orgulloso, ser reconocido por 25 años de trayectoria es increíble, significa que uno ha aportado y ha logrado transmitir a las audiencias. Se lo dedico a Dios, que me ha dado la oportunidad de expresarme, de comunicarme con ustedes, que me ha dado la grandeza de tener hijos maravillosos, la fortuna de poder entrar a las casas con mi trabajo en la televisión, que se acerquen a mí y me den un abrazo o una palabra de cariño, eso es fantástico”.

Respecto al cáncer que padece, Fernando del Solar declaró: “ya son cuatro años peleando contra algo muy feo y desagradable, es cierto, pero hoy y con este tipo de cosas me doy cuenta de que dentro de toda maldicion hay una gran bendición. Puedo entender que a esta vida sólo venimos a aprender y a poder compartir lo aprendido, eso me ha llevado cuatro años de necedad, aquí estoy, vivo, más vivo que nunca, con más ganas que nunca y más amor que nunca. Yo sé que a veces suenan a palabras hechas, pero sí hay que agradecer y vivir cada día como si fuese el último de tu vida”, dijo.

Lo mismo, se entregaron galardones a Raúl Rodríguez y Carolina Altoaguirre, de Televisa, el primero de ellos partícipe del entonces noticiero con Joaquín López Dóriga, que en recientes días terminó su participación en el mismo. “Como ya lo saben, Joaquín se despdió del noticiero, hay muchos cambios en Televisa, pero es una empresa con la que siempre estaremos agradecidos, aprovecho para anunciar que tanto el señor López Dóriga como yo ya estamos trabajando en otros proyectos”.

En tanto, Federico Anaya y Anareli Palomares, de TV Azteca, se dijeron igualmente agradecidos y comprometidos para ofrecer un trabajo de calidad en cada investigación para su casa, que es la televisora del Ajusco.