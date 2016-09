Juan Gabriel ya descansa en Ciudad Juárez

La urna se encuentra en la casa que era de su madre, Victoria Valadez, en Ciudad Juárez, lugar al que nuevamente llegaron los seguidores del cantautor para rendirle un homenaje con mantas, veladoras, fotos y más objetos con la imagen del Divo

Gloria CARPIO

El martes por la noche los restos del cantautor Juan Gabriel salieron del Palacio de Bellas Artes, acompañados de un fuerte dispositivo de seguridad y con sus muchos seguidores que seguían las afueras del recinto donde estuvieron más de 27 horas recibiendo a sus fieles admiradores. Los restos del cantante desfilaron en la carroza por la Avenida Cinco de Mayo y dieron la vuelta a Palacio Nacional, donde era vanagloriado por los miles de seguidores a su paso.

“…a las miles y miles de personas de todos los estados y de diferentes países que se dieron tiempo para mostrar su afecto, apoyo y cariño, tanto a nuestro padre como a nosotros durante estos dos días tan emotivos, queremos agradecerles de todo corazón por hacernos sentir más fuertes. ¡Muchas gracias Bellas Artes, muchas gracias México!, ¡Que viva nuestro padre y que viva por siempre Juan Gabriel en nuestros corazones!”, se leía en un comunicado emitido por la familia.

Sin duda, un acontecimiento histórico que quedará plasmado en el corazón de los mexicanos y es que ésta es la primera vez que un artista eminentemente popular enciende de este modo el recinto, situación que nos hace recordar que: “Juan Gabriel en Bellas Artes acomete lo que en él es inevitable, el desplante, el movimiento desafiante de los hombros, la agresividad rumbera, el aprendizaje confeso de las divas, la majestuosidad de quien va hacia la gloria entre la rechifla de los condenados”, según letras del maestro Carlos Monsiváis.

Y fue el miércoles 7 de septiembre por la mañana cuando sus restos llegaron a la Avenida 16 de Septiembre, de Ciudad Juárez, México, donde se ubica la casa donde trabajaba la madre de Juan Gabriel, el lugar que eligieron los seguidores de el Divo de Juárez para rendirle un homenaje, pero a su regreso no fue la excepción y sus fieles seguidores adornaron a las afueras con mantas, veladoras, fotos y más objetos con la imagen de Juan Gabriel.

Mientras tanto, los familiares de Juan Gabriel agradecieron las muestras de afecto, apoyo y cariño durante los homenajes al cantautor. “Queremos expresar nuestro enorme agradecimiento”, y compartieron a través de la cuenta oficial de Twitter @soyjuangabriel acompañada por los hashtags: #Soyjuangabriel #JuanGabriel #EternamenteAgradecido.

A pesar de que los días ya han pasado el público sigue resistente a la partida de Juan Gabriel y como es típico de muchas situaciones comienzan a buscar incluso culpables, lo cual ocurre tras no aceptar un duelo. Se comentó entre los medios de comunicación que Daniel Aquino, el médico de cabecera del intérprete declaró:”Juan lloraba conmigo, me decía: ‘no sé por qué mi hijo me ve con tanto odio’”.

El galeno afirmó que aunque el cantante murió de causas naturales, señaló en el programa “Todo para la mujer”, de Maxine Woodside, que fue su hijo Iván, quien sometía al cantautor a una fuerte presión y excesiva carga de trabajo al compositor.

“Lo explotaba y maltrataba. La lógica dice que Juan Gabriel sufrió un paro cardiaco por la excesiva carga de trabajo, yo se lo dije, tienes que descansar, también se lo llegué a comentar a Iván, pero no me hicieron caso”.

Las declaraciones se suman a las de Alberto Aguilera Junior, quien en días pasados no podía ingresar al recinto donde era despedido su padre e hijo predilecto de Juárez, esta situación comienza a hacer ruido en la familia Aguilera, quien a pesar de que se ha conservado hermética no esconde que hay cierta ruptura entre ellos.