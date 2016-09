Flamenco puro de puro flamenco con Cristóbal Reyes y María Juncal

Del 8 al 11 de septiembre, a las 20:00 horas, en el Voilá Acoustique de Antara, realizarán una serie de presentaciones con las que se despedirán de los escenarios mexicanos

Asael Grande

Una de las figuras icónicas del flamenco, Cristóbal Reyes, originario de Córdoba, Andalucía, regresa a México, su segunda patria, para realizar los días 8, 9, 10 y 11 de septiembre a las 20:00 horas, una serie de presentaciones con las que se despide de los escenarios mexicanos.

El centro de espectáculos Voilá Acoustique, será el escenario para presentar el concepto “Flamenco puro de puro flamenco”, donde compartirá esta experiencia única con la también prestigiada e internacional bailaora María Juncal: “será un show que habla de lo que sentimos y de lo que vivimos cada vez que un músico coloca una mano en la guitarra, será un espectáculo enérgico, sentimentalmente intenso, todos los exponentes que participan son grandes exponentes dentro del mundo del flamenco, en definitiva es un show que estará lleno de mucha ilusión. Cristóbal Reyes es un gran maestro del flamenco, serán noches muy especiales, porque reunirnos a los dos en un escenario y será un gran momento para mí, y para Cristóbal”, dijo María Juncal, en conferencia de prensa.

“México es mi segundo país, tengo muchas historias con México, para mí es una pena, y al mismo tiempo alegría poderme despedir del escenario en México, con la gente que tanto quiero y que tanto me ha visto, y para mí es un honor que María Juncal esté conmigo en esta despedida, creo que van a ser noches mágicas, llevamos tres meses preparando el show en Madrid, eso al público se le va a quedar en la retina por muchos años, me siento feliz y nostálgico de esta despedida, lo voy a disfrutar, me siento muy enérgico”.

Cristóbal Reyes es de la más pura cepa gitana. El “Duende”, el arte y el ritmo lo lleva arraigado en su ser. Llegó a México, donde vivió y se hizo de grandes amigos durante muchos años. Aquí debutó en el mítico centro nocturno “Gitanerías”, referente de la época en el ambiente flamenco de la Ciudad de México: “me siento con mucha fuerza, muy enérgico, me siento con muchas ganas, pero desde los ocho años estoy bailando, he hecho todo lo que un artista puede desear, he bailado en los mejores escenarios del mundo, ahora mi etapa es dar conferencias en las universidades, dar seminarios, aconsejar y preparar a la juventud”, dijo Cristóbal Reyes respecto a su retiro de los escenarios.

Ahora, nuevamente Cristóbal Reyes y María Juncal se reúnen en “Flamenco puro de puro flamenco” para vivir y hacer vivir una oportunidad maravillosa e irrepetible para quienes gustan del buen arte flamenco.

Boletos en Ticketmaster y la taquilla de Voilá Acoustique (Plaza Antara).