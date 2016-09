Daniel Díaz, un actor de México para el mundo

El artista ha participado en series como Blue Demon y El señor de los cielos, además en cintas como Los 33, junto a Antonio Banderas

Arturo Arellano

Daniel Díaz es un destacado actor mexicano que ha tenido participación tanto en la televisión nacional de México como en Colombia en diferentes series y telenovelas, además del cine donde ha compartido créditos con grandes estrellas del medio, tal es el caso de la cinta “Los 33”, donde dio vida a uno de los mineros chilenos junto a Antonio Banderas. Ahora, Díaz se encuentra con planes para realizar varias obras de teatro en México, cuidando que sean de un contenido edificante para la sociedad.

Para dar más detalles al respecto, Daniel Díaz visitó la redaccion de DIARIO IMAGEN, donde concedió una entrevista para nuestras páginas: “comencé trabajando a nivel profesional en una telenovela de nombre ‘La promesa’, ese papel me dio la oportunidad de darme a conocer, estuve en Colombia seis años y logré hacer la especialización de dirección actoral. Con esto tuve la oportunidad de quedar en el casting de la pelicula ‘Los 33’ con Antonio Banderas, aunque yo era el minero 34 porque mi personaje muere, de todos los mineros el que muere soy yo. De ahí hice varias novelas y series como ‘Metástasis’ la versión colombiana de ‘Breaking Bad’ y ‘El señor de los cielos’ en mi retorno a México.

Justamente en este regreso a México, señaló: “Me dedicaré un poco más al teatro, haremos una temporada con una obra que se llama ‘Las historias de un mexicano’, aún la estamos puliendo, no sé si voy a actuar o a dirigir, es algo similar a la obra que escribió Octavio Paz ‘El laberinto de la soledad’, no es una copia, porque se está manejando la idiosincrasia mexicana, pero con la visión extranjera, cómo nos vemos entre nosotros y cómo nos ven ellos. Porque cuando salimos de México tenemos una manera muy peculiar de hacer las cosas, eso que es cotidiano para nosotros, para el extranjero es extraño. Esta historia es a raíz de un comentario de un amigo mío colombiano que no se ha podido adaptar a México ‘No sé por qué un mexicano no sabe decir no’, no somos directos, como cantinflear, esa es una de las tantas historias que se recopilaron para esta obra”.Tentativamente será lanzada a principios de 2017 en el Foro Shakespeare.

También adelantó que tiene “planes con el gobierno, que me pidió dar una serie de charlas, porque apenas se implementó el juicio oral en México, cosa que en Colombia ha sido de toda la vida, de manera que la actuación tien un papel importante en esa situación porque preparamos a la gente para que pueda tener posicionamiento en escenario con dicción, oratoria y retórica, que puedan desenvolverse más, para mí en un auditorio, para ellos en un juzgado. Eso lo trabajé en Colombia con el ejército, son técnicas de policía que estamos trayendo acá”.

Finalmente, habló de su participación en la serie “Blue Demon”, protagonizada por Tenoch Huerta: “Es la historia de Alejandro Muñoz, cuando llega a México, es una persona que viene del pueblo a la ciudad, entonces se encuentra con muchos líos, mi papel es el ratero del barrio donde yo llevo un control y todos se reportan conmigo, llega “Blue Demon” para poner orden, entonces soy ‘El Tuerto’, uno de los tanto enemigos de este personaje en la ciudad, se oye un poco como historieta, pero así realmente su vida. Es una producción de Teleset, empresa colombiana y al parecer se la va a vender a TV Azteca”, concluyó.