EPN: el triste adiós a Videgaray

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños





Poner las cosas en orden siempre significa poner las cosas bajo su control.

Denis Diderot (1713-1784) Escritor francés.

No fue nada fácil para el presidente Enrique Peña Nieto, deshacerse de Luis Videgaray, su brazo derecho. Sin embargo, en el análisis primario, quedan evidentes los motivos por los cuales aceptó la renuncia, a quien una buena parte del gabinete y del primer círculo de Los Pinos, le deben el puesto.

La confianza en Videgaray no era del 100%, sino “de mucho más”. Aunque no tendrá ningún puesto en el gabinete, es definitivo que estará cerca de las decisiones del presidente Peña Nieto, pero en una posición mucho más cómoda. Algo así como un asesor de influencia. No lo den por muerto en la política del país. Seguramente será una figura que desde la sombra tendrá mucha influencia, como en su tiempo lo fue José Córdoba con Carlos Salinas. Todo ello, a pesar de la renuncia del primer círculo de Hacienda, como el presidente del SAT, Aristóteles Núñez Sánchez, y el subsecretario Fernando Aportela.

Estimado lector, déjame enumerarte las aristas que vemos en la decisión del Presidente sobre la salida de Videgaray:

1.- Después de la desastrosa reunión entre el presidente Peña y el candidato republicano a la presidencia de EU, Donald Trump, se filtró la información en el sentido que Videgaray le había recomendado al Ejecutivo invitar a los candidatos. Al final, el actual gobierno del vecino del norte – demócrata- no lo vio con buenos ojos, ya que hizo repuntar al republicano en las encuestas. La renuncia llega un día después del desaire de la aspirante demócrata Hillary Clinton de aceptar la invitación del gobierno mexicano; las señales de Washington fueron muy claras. Difícil que Videgaray sea un “idóneo” interlocutor económico. Como dato anecdótico: el entonces secretario de Hacienda acompañó a Peña en la reunión con Trump.

2.- El aprecio de Peña por Videgaray fue evidente durante el acto en que anunció su salida. Se notó que le dolió tomar la decisión, aunque era necesaria para mantener las relaciones con nuestro socio más importante, “sanas”. El agradecimiento al ahora ex secretario de Hacienda, fue reiterativo.

3.- Se mantiene todo el equipo que nombró en Hacienda Videgaray, así como la totalidad de los miembros del gabinete. Es importante observar que el nuevo secretario de Hacienda, José Antonio Meade, tiene el sello de su antecesor, al igual que en una buena parte de las 18 secretarías de gobierno y 299 entidades. Bueno, hasta el presidente del PRI, Enrique Ochoa, es del mismo árbol.

4.- Meade ocupa por segunda vez la Secretaría de Hacienda, con lo que se convierte en el funcionario de más alto rango en tener las “chambas” de alto nivel en el gobierno federal. Fuerte aspirante a la candidatura priísta a la Presidencia.

5.- Otro que toma vuelo como precandidato al abanderamiento priísta a la Presidencia, es Luis Miranda, hombre muy cercano al presidente Peña Nieto. Desde la Secretaría de Desarrollo Social se convierte en el “Santa Claus” del gabinete.

6.- Quien sigue fortaleciéndose rumbo a la candidatura es Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, quien es el puntero con la bandera tricolor en las encuestas. Él le dio posesión a Meade y a Miranda como titulares de las secretarías.

7.- Los mercados bursátiles, al anuncio tempranero de la salida de Videgaray se cimbraron. Poco después de las 8:00 horas, en que nada se sabía sobre la renuncia, durante unos minutos hubo un repunte. Más tarde, unos 10 minutos antes de las 9:00 empezó la caída del índice. En los corrillos bursátiles se supo en ese momento de la salida del titular de Hacienda. La tendencia se agudizó hasta las 11:45 y después, poco a poco, se recuperó. La vocera de Hacienda, Claudia Algorri, precipitó la salida de la información.

9.- También se apreció el músculo de Carlos Salinas, al acuerpar a su sobrina, Claudia Ruiz Massieu, quien había presentado su renuncia por no haber sido tomada en cuenta en la invitación a los candidatos, a pesar de ser la responsable de Relaciones Exteriores.

10.- A quien se le vio la cara alargada fue a Osorio Chong en la conferencia de prensa del anuncio. ¿Qué sabrá?

Los ecos de la renuncia del secretario de Hacienda se escucharán durante buen tiempo, al igual que los producidos por la visita de Trump.

PODEROSOS CABALLEROS.- Las instrucciones de Peña a Meade son concretas: frenar la deuda y bajar el gasto, para generar un superávit primario. Esto debe reflejarse en el presupuesto para el 2017 que será enviado hoy al Congreso para su análisis y aprobación.

