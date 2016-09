Likido te pone a Volar

La banda de rock, originaria de Michoacán, presenta un disco con la esencia del rock en tu idioma

Arturo Arellano

Likido es una banda nacida en 2007, compuesta por Héctor, Miguel y Edder, que en su natal Michoacán deciden hacer un rock alternativo con la esencia del rock en tu idioma, luego de varios años de andar y lucha constante logran su primer disco de larga duración denominado “Volar”, del que se desprende su más reciente corte “Basta ya”, un tema de corte contestatario que exige cambios en la sociedad; a éste se le suma una lista de 11 canciones con temas variados, pasando por el amor y el desamor, pero sin desatender las temáticas que originalmente dieron origen a la ola rockera en México.

En entrevista con DIARIO IMAGEN, durante su visita a nuestra redacción, los jóvenes se dijeron con ganas de romper paradigmas en cuanto a la música naciente de Michoacán y de regresar sonoramente a los orígenes del rock en español. “Estamos juntos desde que íbamos en la preparatoria, tocando covers, pero desde entonces componíamos música y es hasta ahora que tenemos nuestro primer disco en formato profesional ‘Volar’, que es también el nombre de una canción. Edder es el compositor de las canciones, básicamente se refiere a este momento que tenemos como banda, en que afortunadamente se nos están abriendo más puertas y foros, oportunidades de pisar lugares más grandes, queremos volar y dar el paso luego de estar sólo en tocadas de garage, estamos empezando y ojalá vayamos en buen camino”, dijo Héctor.

En particular, del sencillo “Ya basta”, Edder comentó: “el disco lo produjimos con Mateo Cobián, bajista de Plástiko, quien comparte algunos ideales con nosotros, como el del primer sencillo que se llama ‘Basta ya’. Ya tiene su video que fue grabado aquí en la Ciudad de México, en la Plaza de las Tres Culturas, también en el municipio Autónomo de Cherán y en la capital del estado de Guanajuato. Nosotros venimos de una entidad donde las cosas están muy polarizadas, como en gran parte del país, pero en Michoacán la cotidianeidad es áspera, no podemos quedarnos callados ante tanta desigualdad y pobreza, somos parte del pueblo, así que a través de las canciones tratamos de darle voz a quienes no la tienen”.

Apelando a que el rock es un factor de rebeldía y revolución, reconocieron que no ha sido fácil colocar su música en los medios masivos. “La verdadera identidad de la banda es separarnos del sonido estereotipado que las radiodifusoras o la cuestión comercial imponen. Nosotros empezamos a hacer un rock estridente, de sonidos clásicos, básicos del rock & roll. No somos una banda de protesta, pero sí de rock alternativo con potencia, porque queremos regresar a la esencia, porque la escena del rock está muy contaminada con patrañas que no son ni serán nunca rock, nosotros nos separamos de eso para dar un sonido clásico desde Michoacán, es una propuesta sólida y fresca, pero sin olvidarnos de la esencia. Ha sido difícil porque estamos invadidos de música comercial, pero no es imposible”.

Por último, adelantaron que ya se encuentran trabajando en un segundo disco, esta vez de la mano de César López “Vampiro”, es el productor de lo que será nuestro nuevo disco, él viene de Los Ángeles para tocar en Morelia y aprovechamos para meternos al estudio para concluir el disco. Nos ha ayudado a abrirnos espacios en la Ciudad de México”.

Los sencillos de este disco están disponibles para escuchar en YouTube, y en breve serán subidos a las plataformas digitales de descarga más concidas, mientras que el disco en formato físico sólo se puede conseguir -de momento- a través de sus redes sociales y en sus presentaciones en vivo. Sus fechas más proximas son en Morelia y Zacapu, Michoacán, para posteriormente presentarse en la Ciudad de México en la estación del Metro Zapata, en la Feria de Chapultepec y en la tienda de música Hermes Music; todas sus fechas serán publicadas en sus redes socialesen en cuanto sean confirmadas.

