El talento de Gerónimo Rauch está Aquí, allá y en todas partes

Este grandioso cantante argentino llegó a México para presentar su primera producción discográfica, titulada “Here, there and everywhere”, que grabó como tributo a los Beatles

Asael Grande

Cantante y actor nacido en Buenos Aires, Argentina, Gerónimo Rauch está de visita en México, para anunciar lo que será su nuevo material discográfico, en la que canta e interpreta con su peculiar estilo los éxitos del Cuarteto de Liverpool: The Beatles.

Por primera vez en nuestro país, Rauch rinde tributo a los fabulosos Cuatro de Liverpool con su álbum titulado Here, There & Everywhere, mismo que saldrá en formato físico en octubre y contiene un Dvd que incluye el video de lo que será el primer sencillo de ese disco, Something.

Para presentarse ante los medios de comunicación, Gerónimo Rauch mostró personalidad y talento con un pequeño showcase, donde cantó los temas A Hard Day’s Night, We Can Work it Out, Something y Come Together, que forman parte de las 14 melodías que conformarán su disco, que contendrá ocho musicales que se incluirán en un Dvd que nos permitirán disfrutar y conocer más de su fuerza de interpretación.

Miguel Ángel Collado, reconocido productor, es quien tiene a cargo la producción musical de Here, There And Everwhere.

Un gran maestro que aporta arreglos virtuosos. Something es el tema que abre esta producción y que nos llenará los sentidos. Gerónimo Rauch nos hará disfrutar aún más con su estilo personal los éxitos de ese legendario grupo.

En Argentina se dio a conocer como uno de los ganadores del reality show PopStars y más tarde en España, con el musical Jesucristo superstar. Desde el 18 de noviembre de 2010 interpreta a Jean Valjean en la nueva versión de Los miserables en la Gran Vía madrileña.

De Buenos Aires a Madrid, de Madrid a Londres y tras años de rotundos éxitos en el West End (Los miserables y El fantasma de la ópera), Gerónimo Rauch vuelve a nuestra ciudad para ofrecernos una noche nada convencional: un concierto que irá de la zarzuela al pop, pasando por el musical.

Un intérprete sin prejuicios para una música con patrias, pero sin fronteras. Una prodigiosa voz, gran presencia en el escenario, ritmos y armonías que renuevan melodías exitosas y que forman parte de la historia musical de muchas vidas, son la combinación exacta que da como resultado la primera producción discográfica de Gerónimo Rauch.

Los sueños de hacer carrera en el escenario se volvieron poco a poco realidad, al iniciar su carrera musical en su natal Argentina hace algunos años, formando parte de un exitoso grupo juvenil, y después recorrer Madrid y Londres, donde ingresa al teatro musical con el pie derecho y llega a ser el único latino en interpretar a Jean Valjean (Los miserables) y El fantasma de la ópera en el famoso West End londinense.