Gloria Rodríguez, pionera del Stand Up femenil en México, celebra 8 años de éxito

Realiza temporada de su espectáculo en el Fat Crow todos los viernes septiembre, con una función maratónica el 16 del mismo mes

Arturo Arellano

Gloria Rodríguez es una destacada representante del Stand Up Comedy, quien ha sido pionera del género en México y ahora con ocho años de trayectoria celebrará su éxito con una temprada especial de su unipersonal en el Fat Crow de Antara Polanco, donde se presenta todos los viernes de septiembre, además dará cabida a nuevos talentos egresados de su curso de Stand Up. La comediante destaca la importancia de generar exponentes nuevos de la comedia para mantener viva esta escena, que vive un auge importante en el país.

En entrevista con DIARIO IMAGEN, Gloria Rodríguez se dijo emocionada por haber logrado mantenerse vigente, luego de ya ocho años de trayectoria: “ha sido un trabajo muy arduo para que la gente lo conozca y lo disfrute, llevo ocho años en esa batalla y bueno, por fin junto con otros compañeros hemos logrado que se tenga ese auge del género en México, está en un pico muy alto, no obstante la gente conoce a los que están de moda, pero habemos muchas personas detrás, los pioneros, los que picamos piedra y hacemos lo posible para que nuestro trabajo también se conozca”.

Describió que en su show “no hay personajes, es el autor y el protagonista de lo que se escribe, en este caso soy mujer, tengo casi 40 años, soy soltera, gorda, divorciada, todas esas cosas afectan mi vida y es un poco de lo que hablo. En tanto, no sólo hablo cosas de mujer, porque de repente los hombres dicen ‘mujer comediante es igual a chistes contra los hombres’ y no, en mi caso no es así, trato de que el show sea equilibrado, me río del día a día, de las relaciones, del sobrepeso, de lo que está de moda, tratando de que en la hora que dura mi espectáculo toda la gente se sienta identificada, incluso voy a estrenar algunos fragmentos que no se han visto ni en televisión ni en ninguna otra parte.

Recordó que hace ocho años “al principio la gente no entendía lo que estábamos haciendo, ni siquiera yo entendía bien qué estaba haciendo, entonces explicarlo era muy dificíl, me tocó trabajar gratis mucho tiempo, pero también me tocó la fortuna de ver surgir a la mayoría de los standuperos, he visto el crecimiento del Stand Up y creo que muchos de los que ahora están en el ojo si nos vieron antes a nosotros en esos shows chiquitos y les servimos de inspiración”.

Por lo anterior, desde hace cuatro años se ha dedicado también a dar clases de Stand Up. “He dado talleres ininterrumpidos desde hace cuatro años, así que también hemos generado talento nuevo, lo cual está muy padre, porque en esta temporada en el Fat Crow voy a tener un invitado diferente de mis alumnos en cada espectáculo, mientras que el día 16 que estaremos celebrando el Día de la Independencia de México, participará todo un colectivo de alumnos míos en un maratón de risas. Eso es muy importante para mí, darle espacio a los chicos nuevos”.

Concluyó diciendo que el show se compone de prácticamente su vida desde un enfoque divertido con el que todos se puedan identificar. Gloria Rodríguez se presentará con su espectáculo unipersonal todos los viernes del mes de septiembre, y el 16 del mismo mes ofrecerá una gala maratónica de Stand Up con todos sus alumnos.