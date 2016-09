Conapred, intolerancia

Ángel Soriano

Conapred ha desvirtuado su propósito en defensa de la discriminación, para convertirse en instrumento de censura y represión al cancelar el uso de palabras que forman parte del lenguaje popular, de nuestra cultura nacional (como lo reconoció en su momento Conaculta con el albur tepiteño), lo cual resulta una amenaza real para la libertad de expresión en nuestro país.

Resulta incongruente que Conapred sancione el uso de las palabras “jotas” o “nacas” para expresar un desacuerdo con la forma de vestir de Juan Gabriel, cuando precisamente el ídolo de Ciudad Juárez se inspiró y arrasó con las masas por identificarse con su lenguaje o su vestuario, con su forma de vida y sus sentimientos, con sus creencias y con sus aspiraciones.

En el caso del escritor Nicolás Alvarado, al que Conapred reprendió por sus comentarios sobre Juan Gabriel, es un precedente grave que debe corregirse:

Tanto la UNAM como Conapred dan muestras de intolerancia hacia la libertad de expresión, cuando su función es, en el caso de la Máxima Casa de Estudios, fomentar la libertad de pensamiento, sus corrientes y no imponer una sola forma de pensar.

Lejos de aceptar tales censuras, la sociedad debe actuar para evitar caer en el retroceso y que el autoritarismo gane terreno y afine nuevos instrumentos de censura contra las formas de pensar y no ceder en la idea de que hasta se deba imponer a los ídolos a quién idolatrar si es que no se está de acuerdo con ellos; la libre expresión en nuestro país no debe quedar en manos de la burocracia oscurantista.

Firman convenio José Manzur y la UAEM

