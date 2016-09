Festival Xandú ofrendará a los muertos con música

El 29 de octubre, el Pueblo Mágico de Metepec, Estado de México, recibirá artistas, como Los Auténticos Decadentes, Caloncho, Comisario Pantera, Amigos Invisibles y más

Arturo Arellano

Festival Xandú nace como todo un concepto de arte, que va desde la música, pasando por la danza, performance, circo y hasta llegar a su oferta gastronómica, todo inspirado por el Día de Muertos, celebrado en Latinoamérica, principalmente en México y se llevará a cabo el próximo 29 de octubre en Metepec, Edomex, donde reunirá a talentos de la talla de Los Auténticos Decadentes, Amigos Invisibles, Caloncho, Comisario Pantera, Banda Bastón, entre otros.

Para dar más detalles al respecto, Eugenio Avilés, director general del evento, en compañía de parte del elenco ofreció detalles al respecto: “es una amplia oferta musical, sumada a eventos artísticos y para darle gusto al cuerpo grandes expositores de gastronomía mexicana, todo rodeado de un ambiente que evoca a la tradición del Día de Muertos en México. Xandú es un hispanismo en el idioma zapoteco que significa ‘Todos los Santos’, la celebración a los muertos es de nuestro interés que las tradiciones vuelvan a estar en la boca de la gente”.

El cartel se completa con bandas como Los Auténticos Decadentes, Amigos Invisibles, Caloncho, Comisario Pantera, The Wookies, Porter, La Banda Bastón, Technicolor Fabrics, Okills, SotoMayor, Sonido San Francisco, KChiporros, Siriaco, Cállate, Mark, Asteroides, Buffalo, Yoga Fire y Nosco, de lo cual Avilés dijo: “Es un cartel bastante bueno para ser la primera edición y esto habla bien de la organización, porque están apostando a nuestro evento, lo mismo que los patrocinadores que al ver las bandas que se han subido a esta propuesta deciden apoyarnos, que es el caso de Tecate, que tendrá varias dinámicas con los asistentes, será toda una experiencia”.

En tanto, Fabián Vargas enfatizó en que en inframundo, música y gastronomía, hemos reunido a 15 artistas para que durante el concierto realicen live painting, que mientras está la música plasmen estos elementos en obras de arte, que al final serán subastadas para ayudar a jóvenes con cáncer. El Día de Muertos es algo que se presta para inspiración de muchos o la mayoría de los artistas, así que esperamos que sea un gran detonante”.

Como todos los festivales, éste es uno que pretende llegar para quedarse, por lo que Avilés indicó: “desde hace cinco años me he dedicado a organizar conciertos y festivales, pero este es uno que sale de lo común, porque no sólo es música, sino artes circenses, performance, malabares, pintura y comida, nos estamos preocupando por cada aspecto. Para la comida estaremos contando con Food Trucks de la región, lo cual también es una oportunidad para los lugareños, con la condición de que no suban sus precios, nosotros no les vamos a cobrar entrar a vender a nuestro evento”.

Cabe destacar que existirán paquetes que incluirán la entrada al evento, pero también el transporte desde la Ciudad de México, que según los organizadores será colocado en cuatro puntos estratégicos de la capital para recoger a los asistentes y traerlos de regreso a salvo y a un precio accesible. Los músicos, miembros de algunas bandas del cartel, coincidieron en el placer por impulsar un nuevo festival, donde el ingrediente especial son las tradiciones de México.