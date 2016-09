Cepillín dice Gracias con nuevo disco

Luego de 30 años, lanza un álbum que incluye temas en su mayoría inéditos, de autoría propia, en colaboración con Carlos Azuaga

Arturo Arellano

Tuvieron que pasar casi 30 años para que Ricardo González Cepillín, el payasito de la tele, volviera a grabar un disco con temas inéditos, esta vez de la mano del coautor de las canciones y productor, Carlos Azuaga, ambos impulsados por Miguel Torruco Marqués, secretario de Turismo de la Ciudad de México.

El disco lleva por título Gracias y es literalmente un agradecimiento de parte de Cepillín para las casi cinco generaciones que han crecido con sus canciones.

En conferencia de prensa Cepillín se dijo emocionado y en compañía de sus hijos Cepi y Frankie presentó a su nuevo amigo “Xico”, un xoloitzcuintle que se suma a las aventuras del payaso más querido de México en este disco. “Yo decidi que no grabaría más hasta que algo me convenciera y tuviera una calidad que me gustara, creo que con este disco se logra, las letras, la música son canciones muy tiernas. Carlos es un gran productor y compositor, yo le decía que quería cantar y él logró cosas muy bonitas, hay una canción dedicada a la Ciudad de México, con mucho cariño, porque cuando no tenía trabajo, luego de mi segundo infarto y que ya no sabía cómo hacerle, me acerqué a quien desde entonces se convirtió en un ángel para mí… el señor Miguel Torruco, que me ayudó y por eso ahora me ven en el Metrobús, en el Metro, en todas partes haciendo campañas, para la Secretaría de Salud y de Turismo. En fin, después me presentó con Carlos Azuaga y empezamos a darle forma a este sueño, hoy cumplido”.

Por su parte, Miguel Torruco celebró la labor de Cepillín y de todos los payasos diciendo “Cepillín da las gracias, pero somos nosotros los que tenemos mucho que agradecerle, por su labor de hacernos sonreír”.

Desde el año 2,500 a.C., durante la quinta dinastía del faraón egipcio ya existían los payasos, que formaban parte de la corte, también en el siglo II antes de Cristo en China, después lo adoptan los griegos y más tarde aquí en México, los escritos de Bernal Díaz del Castillo donde habla de los payasos, que se encargaban de entretener a la corte del emperador Moctezuma. Voy a bautizar a Cepillín, como Dr. Cepillín, porque la risa y la carcajada son la vitamina y el postre del alma y Cepillín ha alimentado el espíritu de miles de niños en México y América latina, gracias Cepillín y también a todos los que se dedican este noble oficio”, señaló el secretario de Turismo de la Ciudad de México, Miguel Torruco Marqués.

Posteriormente, Cepillín dijo: “Me siento muy emocionado porque todos ustedes son unos ángeles en mi vida y me están regalando un momento maravilloso.

Podría pensarse que éste es el adiós, por todo lo que acaba de pasar con mi amigo Juan Gabriel, uno ya no sabe cuándo le toca, yo he tenido tres infartos y creo que Dios me ha dejado mucho tiempo, pero este Gracias no es de despedida, pues tengo dos herederos que pueden continuar con la carrera de su papi”.

SOBRE JUAN GABRIEL

En relación a su amistad con Juan Gabriel, Cepillín dijo “pueden pasar muchos años y las amistades no se quiebran, en el caso de Alberto sucedió así, creo que él hubiese deseado estar en todas partes, haberse clonado para compartir con todos sus amigos pero no podía por tanto trabajo, hasta ahora su corazón se cansó y se nos fue. Recuerdo cuando una vez me encontraba sin trabajo y Juan Gabriel me dijo ‘Mira flaco, no te preocupes, cuando hay talento las oportunidades llegan y tú eres muy talentoso, entonces, no te preocupes porque nunca te vas a quedar sin comer”.

Cepillín agregó que le hubiera gustado despedirse de Juan Gabriel antes de que éste fuera cremado “Yo sabía de Iván, pero no de los demás hijos, ojalá que la familia completa esté al pendiente de cuidar el legado de su padre, porque más que cualquier compositor, poeta o figura de este país, más que todos los que han muerto, escritores o artistas, ninguno merecía tanto el estar en Bellas Artes como Juan Gabriel y me hubiera gustado que estuviera de cuerpo presente, ya las cenizas como que pierde algo, pero bueno a mí me hubiera gustado despedirme de él en cuerpo presente, soy mexicano, soy pueblo. Ni juntando a todos los que se han muerto, Cantinflas, Pedro Infante, ningún caso le llega a los talones a lo que está pasando ahora en este país, la muerte de un super ídolo”.