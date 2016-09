Mayores oportunidades para personas con discapacidad: Eruviel Ávila

Becas y unidades médicas especializadas en Edomex

Toluca, Mex.- El gobernador Eruviel Ávila Villegas indicó que en el Estado de México se trabaja para tener una sociedad más incluyente, brindando a las personas con discapacidad herramientas para que tengan una mejor calidad de vida, por ejemplo a través de becas a estudiantes con problemas visuales, además de poner en operación el Centro Regional de Desarrollo Infantil y Autismo en Ixtapaluca, el Centro de Rehabilitación y Educación Especial en Toluca, el Hospital Mexiquense de la Salud Visual en Naucalpan, entre otras acciones.

“Lo menos que podemos hacer los gobiernos es solidarizarnos, decirles que no están solos, y en los hechos, con acciones, con recursos, con leyes en la mano, demostrarles que efectivamente no están solos, cuentan con nosotros siempre, para lograr ese verdadero desarrollo y esa accesibilidad universal”, expresó.

En Toluca, durante el Encuentro Nacional de Organismos en Pro de la Discapacidad, el gobernador Eruviel Ávila firmó, junto con la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles Berlanga, y la directora general del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, Mercedes Juan López, un convenio para emprender diferentes acciones del Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

En este sentido, y luego de entregar apoyos como sillas de ruedas, el mandatario mexiquense manifestó que en el Edoméx se armonizará la legislación estatal con la federal en esta materia, haciendo equipo con las organizaciones civiles pro discapacidad, con la finalidad de que sea la mejor en todo el país.

“Hoy se hace patente el compromiso del gobierno que encabeza el presidente Peña Nieto, del gobierno del estado, de gobiernos municipales a través de los DIF municipales, de más de 200 organizaciones civiles, fundaciones de asistencia privada para construir una sociedad más incluyente. Nos reunimos en este encuentro por una causa, sumar esfuerzos para promover la inclusión de las personas con discapacidad”, dijo.

Por su parte, Rosario Robles señaló que desde la Sedatu se impulsan acciones para mejorar la vivienda de las personas con discapacidad, como la entrega de 13 mil subsidios para que puedan adaptar y modificar sus casas, de acuerdo con las necesidades que requieran cubrir, además a partir de este año, todos los espacios públicos deben contar con criterios de accesibilidad universal, es decir, en donde todas las personas puedan convivir, sin importar si tienen algún tipo de discapacidad, si son adultos mayores, jóvenes o niños.

“No podemos construir ningún espacio público financiado por el gobierno federal, si no están bajo la lógica de la accesibilidad universal, y esto está incorporado a nuestras reglas de operación. Porque además, nos dimos cuenta al llegar, que de repente se pensaba en el espacio público y se decía bueno, y allá hacemos este espacio para los niños y las niñas que tiene algún tipo de discapacidad. Y nosotros dijimos, no, en el mismo lugar en donde están los columpios, tiene que haber un columpio o dos para niños o niñas que tengan discapacidad porque se trata de incluir, no de excluir” afirmó.

Mercedes Juan López dio a conocer que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en el Estado de México existe una prevalencia de discapacidad del 6.2 por ciento de la población.

Agregó que a través del Sistema Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, el gobierno federal impulsa diversas acciones en beneficio de este sector de la población, como la firma de convenios con todas las entidades del país, como la suscrita este día con el Edoméx; contar con una información precisa sobre el reto de la discapacidad en México, por lo que se creó el Sistema Nacional de Información Sobre Discapacidad; así como fortalecer la participación de la sociedad civil en el diseño e implementación de políticas públicas en este rubro.