Anahí y Manuel Velasco serán papás de un varón

La actriz niega haberse sometido a un tratamiento de fertilización

La actriz y cantante Anahí confirmó que está esperando, junto a su esposo Manuel Velasco, gobernador del estado de Chiapas, la llegada de su primogénito, el cual esperan sea un varón.

“¡Estoy embarazada!” anunció en exclusiva a la revista Caras.

“Todo parece indicar que es ¡niño! Aunque el doctor nos comentó que los ultrasonidos pueden a veces cambiar, en este último que hicimos nos dijo que es niño y estamos muy contentos e ilusionados”.

La ex RBD quien manifestó en diferentes ocasiones sus deseos de ser madre, posó para la mencionada publicación, mostrando su prominente vientre.

Anahí está casada con el gobernador de Chiapas (México), desde abril de 2015. Durante varias entrevistas la ex RBD había expresado su deseo de tener un bebé.

#DiosEsTanBueno Con mucha alegría comparto con todos ustedes la noticia más hermosa, Mi regalo de Dios”, escribió este fin de semana en sus redes sociales con notable entusiasmo, señaló la cantante en su cuenta de Twitter.

Anahí dijo en entrevista para Caras que “la verdad es que estoy muy metida en el tema, todo el tiempo estoy leyendo libros, haciendo respiraciones, yoga… todo viene bien. Le estoy escribiendo un diario superlindo donde todas las noches le pongo cómo me siento, qué está pasando en mi cabeza, en mi corazón. Esa paz está solamente en tu conexión con él, no te la da ningún libro, ni ningún curso, tú tienes que encontrar esa conexión con tu bebé y decir ‘todo está bien’ me estoy preparando para tu llegada fácil a este mundo y eso me lo repito todos los días”.

“Estoy conociendo una cara de Manuel muy diferente. Siempre he sabido que tiene un corazón maravilloso, por algo me casé con él, pero creo que hasta él está sorprendido de lo tierno que está conmigo, de cómo le habla a mi pancita, siempre positivamente, lo que me parece muy lindo por su parte. Siempre le dice [al bebé] que ya lo estamos esperando, que lo amamos y eso a mí me llena de esperanzas y de ilusión”, revela la guapa intérprete.

A pesar de que el matrimonio -que pasó por el altar en abril de 2015- aún deberá esperar unos meses antes de poder verle la carita a su bebé, ya han elegido nombre para el pequeño, con el que continuarán la tradición de su familia paterna”.

Por su parte, el marido de la ex cantante del grupo RBD ha adquirido la costumbre de hablarle a la barriga de Anahí, para contarle a su bebé lo emocionados que esperan su nacimiento.