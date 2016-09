El Rey León llena de magia a niñas de la casa hogar Sumando por ti

Los protagonistas del fastuoso musical invitaron a las pequeñas a ver la función y a darles un recorrido tras bambalinas

Arturo Arellano

Fela Domínguez y Agustín Argüello dan vida a Nala y Simba, respectivamente, en la exitosa versión mexicana del musical de Broadway El Rey León, de la que obtuvieron una oportunidad para brillar ante miles y miles de espectadores y ahora ambos actores deciden devolver un poco de esa bendición de la vida, al atender y convivir con algunas niñas de la casa hogar Sumando por ti, cuyo intermediario fue Fundación CIE.

Los artistas recibieron a las niñas en el Teatro Telcel, previo a la función del pasado viernes, donde les dieron un tour en las instalaciones y tras bambalinas, explicaron su trabajo como actores, cantantes, tomándose fotografías y finalmente a firmar algunos autógrafos.

En entrevista exclusiva con DIARIO IMAGEN, Agustín Argüello dijo: “es una gran responsabilidad la que todos tenemos con la niñez del mundo, hoy es la primera vez de algunos de ellos frente a un escenario en un teatro, es la primera vez que van a ver un show de este tamaño y sobre todo conocer el detrás de escena, si yo de niño hubiera tenido esa oportunidad de conocer el trasfondo tras bambalinas de un teatro, como se ve el grupo de gente para que una función se realice, hubiera enloquecido, es una gran oportunidad para ellos y a nosotros nos permite recordar esa pasión por lo que hacemos”.

Fela agregó: “siendo niño recibes todo incentivo y éste forma parte de tu crecimiento como artista, ya no sabes de dónde vienen los artistas y aquí ellos lo van a saber, si nosotros podemos ser un incentivo para que el artista que cada niño lleva dentro pueda salir, es fantástico, porque de pronto sólo pueden ver un show desde la butaca, pero adentrarse en lo que hay detrás, conocer a los actores, recibir palabras de aliento, es bastante edificante para ellos, en este caso para las niñas, que se enteren que cada una de ellas es una Nala o una bailarina, poder ser parte de eso es una bendición”.

Agustín Argüello recordó su primer encuentro con el teatro “fue justo aquí en México, vi Mamma Mia!, la primera obra de teatro que presencié en mi vida y desde entonces me vi formando parte de un proyecto de esta magnitud, divertirme con mi trabajo, haciendo lo que más me gusta que es cantar, actuar y bailar, entonces luché para ver eso materializado en El Rey León”, en tanto Fela contó que “la primera obra que yo vi fue Mentiras, pero yo pensé lo contrario, creí que el teatro musical no era para mí, y esta obra m permitió darme cuenta de quésoy capaz”.

Para terminar, Fela Domínguez invitó a las niñas y a los jóvenes en general a “tener confianza en ustedes mismos, de pronto estamos en un país donde nos quieren matar esas ganas, no hay apoyo o infraestructura, pero hay redes sociales de manera que todos tienen oportunidad, si eres músico, cantante, bailarín, sube todo a estas plataformas y hay gente siempre interesada buscando talento, porque no todo es la televisión”, a esto Agustín Argüello comentó “la mayoría empezamos con proyecto chicos, pero nunca te debes rendir, hay que usar todo lo que esté a nuestro alcance y tratar de sobresalir”.

Las niñas tuvieron oportunidad de quedarse a disfrutar de la función de esta espléndida puesta en escena ya con fotografía y autógrafo en mano, asegurando cada una de ellas que vivieron una experiencia inolvidable.

El Rey León continúa en temporada en el Teatro Telcel con funciones los jueves 20:00 horas, viernes 20:30, sábados 16:30 y 20:30 y domingo 13:00 y 18:00 horas.