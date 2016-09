JJ inundará de risas el Metropólitan, para celebrar su 30 aniversario

Será un show de revista con invitados como El Perro Guarumo, Cessy Casanova, Wanders Lover, Edmundo Miller, Yaguarú, entre otros

Arturo Arellano

JJ, el comediante, está cumpliendo tres décadas de arrancar sonrisas y carcajadas al público latino y es por ello que ha decidido celebrarlo al más puro estilo Las Vegas, con un show de revista en el que contará con la presencia de grandes invitados especiales, como el El Perro Guarumo, Cessy Casanova, Wanders Lover, Edmundo Miller, Yaguarú, Los Chicanos, Los Terrícolas y más.

La cita para este extraordinario evento será el próximo 24 de septiembre en el majestuoso Teatro Metropólitan, donde ha prometido ofrecer lo mejor de su repertorio.

En entrevista con DIARIO IMAGEN durante su visita a nuestra redacción dijo: “no ha sido fácil llegar al día de hoy, son 30 años y queremos que la gente vea que no somos improvisados, ya llevamos tiempo en eso, aunque se sabe poco de mí o que llevo 10 años en los medios, pero antes fueron 20 de estar picando piedra. Vamos a hacer un recinto maravilloso que han pisado grandes personalidades y eso nos va a yudar a darnos auge como artistas”, señaló.

El JJ describió el show a presentarse como “una revista cómica y musical, para que la gente esté contenta y se vaya satisfecha, llevo invitados con quienes compartiré el escenario, todos amigos que se suman a este festejo. Es para toda la familia, lo pensé así para que pueda ir desde el nieto hasta el abuelito, porque yo nunca he sido grosero, soy pícaro, pero no digo nada para ofender ni que la gente se asuste”.

Recordó que empezó haciendo comedia en escenarios muy pequeños, incluso en los camiones “cada show debe ser especial, el público merece respeto, yo desde siempre he tratado de darle su lugar. Ya sea que estuviera en un camión o en una esquina o en el escenario más grande frente a miles de personas siempre doy lo mejor de mí, con honestidad y con cariño”. Como principal objetivo de su trabajo dijo “hacer que la gente se olvide por un momento de todos sus problemas, ya es suficiente con las complicaciones del día a día, con las noticias, ver la violencia, los accidentes, como para que luego el comediante también se enfoque a decir cosas negativas”.

Del panorama para la comedia en México comentó: “a mí no me tocó ser un chico Televisa, todo lo que tengo me lo he ganado a base de trabajo, cuando estuvo la barra de comedia no me tocó, cuando la quitaron tampoco me afectó porque no estaba ahí. Ahora puedo celebrar 30 años de carrera gracias al público; la comedia está en un muy buen momento, en que todo se está abriendo, pero sí debe haber respeto por la gente, hay muchos standoperos hoy en día y muchos son buenos, a esos hay que apoyarlos, porque también hay otros que son muy malos, incluso algunos que se agarraron una tendencia muy fea de hacer reír a costa del público y eso está muy mal”.

Aseguró también que desde su experiencia puede decir que la comedia no se aprende “puedes decir un buen chiste o ser simpático, pero hacer comedia nadie te enseña, eso ya se trae, no es algo que se aprenda. Lamentablemente hay muchos personajes que dicen ser comediantes, pero no lo son, yo me considero comediante porque imito, canto, bailo, tengo parodias, cuento chistes, hago Stand Up, eso es un comediante, un artista completo, no nada más alguien que se siente simpático. He repetido varias veces que la gente merece respeto y no dejaré de decirlo, por eso estoy preparando algo muy bonito para el show del Metropólitan”, finalizó.