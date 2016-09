El próximo 15 de septiembre

Detrás del Poder

José Antonio López Sosa

Hay en la Ciudad de México una convocatoria que ha escalado a nivel nacional para una manifestación en un par de días, se adoptó el hashtag #RenunciaPeñaNieto y aglutinará seguramente a miles de personas insatisfechas con los resultados de la actual administración.

Más que pedir la renuncia del presidente, que en términos reales sabemos que es muy poco probable, esta manifestación será un instrumento para medir el tamaño del descontento social que hay tras el andar de la presente administración.

Los incondicionales del presidente, esos que escriben en sus columnas que no ha habido sexenio con mayor libertad de expresión que éste, esos que defienden lo indefendible a diario, ellos seguramente dirán que López Obrador, Morena, o algún movimiento mal intencionado está detrás buscando sembrar odio contra el presidente (sí, porque así dicen cada que alguien critica severamente al presidente, que es una campaña de odio contra él, ¡imagínense!).

Así que esperemos que en los días previos o posteriores salgan estos defensores.

Ahora bien, lo que nos ocupa es el real y tangible descontento social, no es sencillo que miles de personas estén dispuestas a salir a las calles pidiendo la renuncia del presidente en turno, salvo que la situación esté muy mala, a partir de ese punto los asesores de presidencia debieran tomar referencia, para analizar política y socialmente los yerros que han llevado el sexenio hasta el punto de tener una manifestación de esta naturaleza, algo que no tiene precedente en nuestro país en los años recientes.

También este será un reto para el propio presidente, ignorar el hecho o seguir con asesores a modo que insistan en que el silencio es más conveniente, terminará por sumir más la imagen que tiene con sus gobernados.

Finalmente, ¿estarán conscientes del impacto internacional que esta manifestación tendrá?, o ¿insistirán en que medios como The Guardian o The New York Times también traen consigna contra el Presidente de México?

Así las cosas, para el próximo 15 de septiembre será interesante ver el número de personas que se sumen y la causa-efecto que tendrá en el propio presidente, en lo que resta de su administración y en la sociedad mexicana en general.

www.lopezsosa.com

joseantonio@lopezsosa.com

@joseantonio197