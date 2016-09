Santiago Arroyo lanza sorprendente disco de música vernácula con temas inéditos

El cantante apuesta por temas originales en su búsqueda de mantener vivo al mariachi mexicano

Arturo Arellano

No hay nada más representativo de nuestro país en lo que a música se refiere que el mariachi, es por ello que en a actualidad existen y surgen nuevas propuestas en la lucha de mantener vivo el género, no sólo en México sino en el mundo, tal es el caso de Santiago Arroyo, un joven intérprete que si bien ya lleva varios años en esta escena, es hasta este 2016 que tiene la oportunidad de lanzar su primer disco “Como el perro del vecino”, en el que incluye temas inéditos de varios autores, como lo es el señor Chucho Rincón, experto en el tema.

En entrevista con DIARIO IMAGEN, previo a su showcase en El Tenampa de Garibaldi, Santiago Arroyo habló al respecto: “estamos contentos de poder presentar este nuevo sencillo ‘Como el perro del vecino’, que además da nombre a mi disco, en un lugar tan emblemático de mi género que es el mariachi. El disco ya está en todas las plataformas digitales, estaremos sacando todavía un par de sencillos más antes de ponerlo a la venta en formato físico, que yo le calculo estará siendo a principios del próximo año”.

Del sencillo dijo “es un tema de reclamo a la mujer, a esas a las que uno trata bien, les das lo que quieren y a final de cuentas te pagan mal, entonces yo le digo que por qué me trata como el perro del vecino que me muerde la mano, es una situación de que me muerdes cuando yo te he tratado muy bien”, agregando que ha dejado su talento en manos de grandes autores y productores “aunque siempre he querido componer, aún es algo que debo afinar, por eso en este disco he confiado en el mejor, que es Chucho Rincón, o mejor dicho él confió sus temas para mi disco, por lo que estoy contento y agradecido, me ha dejado una experiencia increíble y un buen aprendizaje”.

Es digno destacar que Santiago Arroyo se lanza al ruedo con temas inéditos, dentro de un género cuyos éxitos ya están en la memorabilia de todos los mexicanos “es bien complicado, pero ya es una obligación porque a la gente le gusta la música ranchera y de mariachi de catálogo, pero sí queremos que el género siga vigente y no se quede como algo sólo cultural y del pasado, tenemos que apostar a temas actuales para permear a la gente joven, dicen que la juventud se impone entonces debemos hacer cosas para ellos. Si es un buen tiro, pero es un reto que me encanta y lo disfruto mucho”.

Tanto este segundo sencillo como el primero de nombre ‘Échale sal al tequila’ ya están disponibles con su respectivo video en redes sociales, “ojalá le puedan echar un ojo a mi propuesta porque ninguna otra música es tan emblemática de México, esto habla de la riqueza, fuera de toda cuestión, ojalá sumemos en la industria y juntos hagamos vivir nuestra tradición musical”, dijo, y agregó que “lamentablemente ahora los ojos del mundo están en la música mexicana por algo muy triste que es la muerte de Juan Gabriel, pero hay que tomarlo de ejemplo, porque es un personaje que siempre enriqueció la música mexicana con temas inéditos, hasta con una manera diferente, siendo la antítesis de un José Alfredo Jiménez o Javier Solís, Pedro Infante, diferente, pero igual de cautivante y hermoso, creo que su legado es un ejemplo para los jóvenes que vamos empezando”.

Santiago Arroyo ofreció una muestra de su talento, interpretando los temas de su disco y algunos más del repertorio tradicional del mariachi mexicano.