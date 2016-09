Gracias a su continuidad y talento, Eugenia León recibirá el Grammy a la Excelencia

La talentosa cantante destacó la importancia del galardón, el cual no se otorga por una trayectoria de años, sino que el Consejo Directivo de la Academia distingue a aquellos artistas que han realizado contribuciones creativas de gran importancia artística en el campo de la grabación durante sus carreras

Asael Grande

Una de las cantantes más respetadas en la escena musical contemporánea de México es Eugenia León, quien cuenta con una importante trayectoria de casi 40 años y 26 discos grabados, de los cuales se han vendido varios millones de copias y ha realizado conciertos con gran éxito en los recintos más importantes del país, y en el extranjero, será homenajeada por la Academia Latina de la Grabación con el Premio a la Excelencia Musical, durante la 17 entrega anual de los Latin Grammy Awards en la ciudad de Las Vegas, el próximo 16 de noviembre.

En entrevista exclusiva con DIARIO IMAGEN, Eugenia León, quien recientemente lanzó su material discográfico “Mi Oaxaca”, comentó que “fue Gabriel Abaroa (presidente de la Academia Latina de la Grabación), quien me dio la noticia, me quedé conmocionada porque yo no lo esperaba. Abaroa me dijo que cuando se hizo la votación, la Academia había votado por unanimidad por mí, pues se siente muy bonito, si los aplausos son algo tan hermoso para un artista, este premio corrobora el trabajo que he venido haciendo, creando un público en 40 años, cuando empecé a cantar realmente ese público no existía, en ese entonces un puñado de artistas independientes empezamos a hacer giras por toda la República Mexicana, íbamos de plaza en plaza en todos los lugares, cada momento de mi carrera ha sido sumar públicos, la continuidad es lo que cuenta, no nada más el principio, el cómo ese público fue creciendo con el artista, y eso es lo que creo que la Academia Latina de la Grabación ha valorado, yo me considero parte de un proyecto cultural”.

Desde que inició su carrera, la prestigiada cantante mexicana Eugenia León se ha convertido en un venerado ícono cultural mexicano y causa sensación internacional: “creo que es un momento significativo recibir este reconocimiento (el Premio a la Excelencia Musical), pienso en mi generación, una generación poco reconocida, pienso en Guillermo Briseño, en Pepe Elorza, en Jaime López, en Rafa Mendoza, en Armando Rosas, en Gabino Palomares, en los Rupestres, en Óscar Chávez, siento que yo pertenezco a esa familia, y que este premio se lo dedico a todos ellos, y también a los jóvenes que han tomado también el camino que nosotros hemos ido construyendo”.

Eugenia León, quien se presentará por segunda ocasión en The John F. Kennedy Center for the Performing Arts, el próximo 13 de octubre, adelantó a este diario que “tendremos una reunión muy seria para definir el concepto de un nuevo disco, los discos son para los jóvenes, yo no puedo divorciarme de mi público, todos mis discos han tenido un concepto muy claro, más hacia la aportación cultural. Será un gran concierto dedicado a México, en el que se homenajeará la aportación de los mexicanos en Estados Unidos. Voy a participar en este centro tan importante, cantando junto con otros artistas mexicano-estadunidenses y enalteciendo, recordando y honrando al pueblo mexicano”.

Su producción discográfica más reciente es el Primera fila que realizó con Las Tres Grandes (Eugenia León, Guadalupe Pineda y Tania Libertad), trío con el que aún tiene fechas programadas; sin embargo, adelantó que próximamente se sentará con su compañía para hablar de su nuevo material en solitario.

“Sí, nos sentaremos para hablar de mi nuevo disco que me llena de vitalidad y me da mucho entusiasmo, porque la gente espera un disco en solitario, así que vamos a empezar a preparar la producción”.

La talentosa Eugenia León, quien ganó el Festival OTI en 1985, aseguró que esta premiación no tiene que ver con intereses creados, es sobre el trabajo hecho, bien hecho, la consistencia, “y eso me honra y me da una enorme alegría porque quiere decir también que no estaba errada. Este premio ha llegado en el momento adecuado, en estos momentos soy muy productiva, no soy una niña, soy una señora con fuerza de trabajo para seguir siendo productiva y trabajadora”, señaló la artista.

La historia de Eugenia León con la música comenzó en 1968, cuando tenía 12 años y compró su primer disco con sus ahorros: “Fue uno de José Alfredo Jiménez. Fue la primera vez que escuché ‘El rey’. … Me encantó eso a mí y José Alfredo sigue siendo mi autor preferido de toda la vida”. De padre veracruzano y madre queretana, Eugenia León nació en el Estado de México y desde pequeña ha luchado por sus ideales, convertidos en realidad.